Conoce los horarios de ingreso, zonas de estacionamiento, costos y protocolos de seguridad para el encuentro entre Argentina y Costa Rica en el Estadio Kempes de Córdoba.

El ministerio de Seguridad de Córdoba finalizó este lunes la planificación integral para el partido de fútbol entre las selecciones de Argentina y Costa Rica. El evento se disputará este martes, comenzando a las 20:00 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes. La reunión contó con la presencia del ministro Juan Pablo Quinteros y el presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial, Marcelo Frossasco, quienes establecieron un diagrama de trabajo exhaustivo.

Acceso al estadio y control de tribunas

El ingreso al Estadio Kempes estará habilitado a partir de las 17:00 horas este martes. Los espectadores podrán acceder directamente a las cuatro tribunas principales: Ardiles, Gasparini, Willington y Artime. Cada uno de estos sectores estará bajo la vigilancia estricta del personal del programa de admisión Tribuna Segura, garantizando el control de entradas y la seguridad de los aficionados.

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Protocolo sanitario y medicalización

La cobertura médica durante el encuentro será robusta y está diseñada para cubrir las necesidades inmediatas en todas las áreas del recinto deportivo. Se habilitará una ambulancia por cada zona de las tribunas mencionadas anteriormente. Además, el campo de juego contará con dos unidades adicionales y una séptima ambulancia estará posicionada en el sector de los estacionamientos para emergencias.

Costos y zonas de estacionamiento disponibles

Las Playas Norte y Sur, la Rotonda Central y las Dársenas están habilitadas para vehículos particulares. El estacionamiento en estas playas tiene un costo de 20.000 pesos para automóviles y 10.000 pesos para motocicletas. El pago puede realizarse mediante tarjeta de débito, crédito o código QR. El acceso a estas áreas comienza a las 17:00 horas.

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Reserva de estacionamiento Estadio Parking

La empresa Caminos de las Sierras habilitó la preventa de espacios en el Estadio Parking a través de su sitio web. Este estacionamiento, construido por el Gobierno de la Provincia, cuenta con 2.740 espacios distribuidos en siete playas. Los usuarios pueden elegir su sector según la ruta de acceso, como la Rotonda y Playa 1 desde Circunvalación Sur, o las Playas 2 a 6 desde el norte del anillo de Circunvalación.

Transporte público y alojamiento de delegaciones

La Municipalidad de Córdoba pondrá a disposición unidades de transporte público que partirán a las 17:00 desde la plaza Héroes de Malvinas. El destino final será el Parque del Kempes Sur para facilitar el traslado de los simpatizantes. Por otro lado, el equipo nacional de Argentina se hospedará en el Hotel Quorum desde el mediodía del martes, mientras que la delegación de Costa Rica ya está alojada en el hotel Quinto Centenario.