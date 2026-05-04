Detallan gastos en efectivo por 245.929 dólares en la refacción de la casa de Adorni

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y Bettina Angeletti se intensifica tras revelarse detalles de la costosa remodelación de su vivienda en Indio Cua, pagada en efectivo y sin facturas.

La renovación de la residencia de Manuel Adorni en el country Indio Cua , ubicado en Exaltación de la Cruz, comprendió la instalación de una piscina climatizada, cuyo costo ascendió a 9000 dólares, y una cascada, que demandó una inversión de 3500 dólares.

Entre los elementos adquiridos se destacan dos reposacabezas para jacuzzi, con un precio de 90 dólares cada uno. Matías Tabar, el contratista responsable de las remodelaciones, compareció ante los tribunales de Comodoro Py con un archivo de Excel de dos páginas que detalla minuciosamente cada compra y los aportes financieros realizados por Adorni a lo largo de las obras, ejecutadas durante el año 2024.

Esta información ha provocado un giro significativo en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, ya que, sumados a otros gastos en efectivo y viajes, el monto total que el funcionario debería justificar excede sus ingresos declarados. Aún se desconocen los gastos atribuidos a Angeletti.

El responsable de las refacciones en Indio Cua reveló que todos los pagos se efectuaron en efectivo, en dólares estadounidenses y al margen de cualquier registro fiscal. El presupuesto inicial acordado fue de 95.000 dólares, pero finalmente se elevó hasta los 245.929 dólares, según el desglose de gastos proporcionado por Tabar.

Según su declaración, Tabar fue contactado directamente por Adorni en agosto de 2024 a través de WhatsApp para evaluar una propiedad de aproximadamente 400 metros cuadrados, situada en el lote 380 del country Indio Cua. La vivienda se encontraba en buenas condiciones estructurales, pero requería adaptaciones para ajustarse a los gustos de la pareja, según relató el contratista. El 14 de septiembre de 2024 se acordó el inicio de la obra sin la firma de un contrato formal.

A partir de ese momento, Tabar actuó como intermediario y administrador, solicitando presupuestos a diferentes contratistas, transmitiéndolos a Adorni, recibiendo los pagos en efectivo y liquidando a los proveedores. Un aspecto que particularmente llamó la atención en los tribunales fue la informalidad de la operación, dado que Tabar declaró que los pagos fueron realizados en efectivo y en dólares por el propio Adorni, sin la emisión de facturas ni recibos por parte del constructor ni de la mayoría de los proveedores.

La planilla de Excel presentada por Tabar, titulada “BETTINA&MANUEL REMODELACION UF380”, evidencia el nivel de detalle y el costo de las reformas realizadas durante los diez meses que duró la obra. Entre los rubros más costosos y llamativos que figuran en los registros se encuentran: el presupuesto inicial de 95.000 dólares contemplaba el reemplazo de pisos por porcelanato, la pintura, el revestimiento exterior y las reformas estructurales en la galería y la entrada.

Posteriormente, se realizaron modificaciones como la incorporación de aberturas de alta gama, reemplazando las ventanas por productos de Ventanas Renthaus, lo que implicó un desembolso de 33.000 dólares. En el jardín, la piscina original fue rellenada para reducir su profundidad y revestida con piedra Bali y mármol travertino.

La planilla detalla un gasto de 9780 dólares en una “bomba de calor mas pile”, presumiblemente un equipo para climatizar el agua, al que se sumó la instalación de una cascada por 3500 dólares. Además, los documentos confirman la existencia de un área de relajación con la adquisición de “apoya cabeza jacuzzi x 2” por 90 dólares. El césped del parque y el sistema de riego también representaron un gasto superior a los 4000 dólares.

En la zona de la piscina, se invirtieron 13.810 dólares, de los cuales 6500 dólares se destinaron a la construcción de una parrilla y 7310 dólares al frente, encargado a la firma Fidel Inoxidables. Adorni también contrató carpintería a medida. Las planillas revelan pedidos adicionales de carpintería por 8037 dólares, seguido de otro por 19002 dólares. Posteriormente, se registró un cuarto pedido para bibliotecas y estanterías por 7500 dólares y un pedido final al carpintero Marcelo por 9200 dólares más.

La cocina y los sistemas de climatización La instalación de una isla en la cocina costó 4900 dólares y, en el rubro de aires acondicionados, instalación y ventiladores, se sumaron casi 4000 dólares más. También se detallan gastos en bachas de cocina, dosificadores y mármoles. En total, la planilla certifica entregas de dólares en efectivo en montos fijos de 30.000, 40.000 o 20.000 dólares, que en conjunto alcanzan los 225.000 dólares.

El 18 de julio quedaba un saldo final de 20.929 dólares para completar el costo total exacto de 245.929 dólares. Tabar testificó que esos 20.000 dólares restantes también le fueron abonados en efectivo al finalizar el trabajo. Tabar reveló que entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 fue contactado por Adorni y Angeletti para coordinar trabajos de carpintería en otra propiedad, identificada como “Miró”, el departamento de Caballito que adquirieron posteriormente para mudarse.

Allí se encargaron mesas de comedor de madera y mármol, muebles vajilleros y racks de TV, los cuales fueron abonados íntegramente en efectivo y en dólares





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manuel Adorni Bettina Angeletti Indio Cua Remodelación Enriquecimiento Ilícito Comodoro Py Efectivo Gastos Investigación Carpintería

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Escándalo por el patrimonio de Adorni sacude al gobierno de MileiLa investigación sobre los bienes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, genera tensiones internas en La Libertad Avanza y pone en evidencia las dificultades del gobierno para mantener su relato. El ajuste económico afecta a la clase media y la lucha por el poder se intensifica en el ámbito judicial.

Read more »

Los detalles de otro viaje VIP de Manuel Adorni que dinamitan el operativo rescate del GobiernoLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

Eduardo Reina sobre la crisis de confianza en el Gobierno: 'La gente empieza a decir: ya no te estoy creyendo'Eduardo Reina sobre la exposición de Adorni

Read more »

Adorni gastó más de 9 millones de pesos en su escapada familiar a BarilocheLa familia de Adorni pagó 2,5 millones de pesos solo en excursiones, comidas y también en la peluquería del Llao-Llao. Se suma a los 4,9 millones de pesos que gastó en alojamiento durante ese viaje.

Read more »

Los detalles de la declaración del arquitecto que refaccionó la casa de Adorni por 245 mil dólares en el country de Exaltación de la CruzSegún Matías Tabar, las reformas en la vivienda en el country Indio Cuá costaron US$ 245 mil. El monto se pagó en dos tramos.

Read more »

El contratista de las refacciones en la casa del country Indio Cuá dijo que Adorni le pagó 245 mil dólares en efectivoLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »