Destitución de Peña y silencio de Milei en Paraguay

La caída de Santiago Peña expone el aislamiento regional de Milei. El silencio del gobierno argentino frente a la crisis en Paraguay marca una nueva etapa diplomática.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue destituido por el Senado con 44 votos tras presentar su renuncia el jueves para evitar un juicio político. Este evento político de alta velocidad ocurre apenas días después de la reelección de Luiz Inacio Lula Da Silva en Brasil. La salida forzada de Peña deja sin aliados claros a Javier Milei en el Mercosur y revela una profunda crisis diplomática.

Destitución política en Paraguay

La caída de Peña no fue un suceso repentino, sino el desenlace de una crisis acelerada. El líder paraguayo intentó frenar el proceso de acusación constitucional presentando su renuncia, pero la Cámara Alta lo removió de todas formas. Una hora después de su destitución, la Justicia ordenó su detención por presunta responsabilidad en la crisis financiera.

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Este escenario expone la debilidad de la estrategia geopolítica de Milei. El presidente argentino era el único mandatario de la región que no había reconocido públicamente la victoria de Lula. La caída de su aliado más cercano en el espectro derechista resquebraja el bloque que intentó construir alineado con Estados Unidos.

Aislamiento diplomático del oficialismo

La respuesta del gobierno de Milei ante la crisis en Paraguay fue el silencio absoluto. Ningún funcionario oficial ni legislador del partido expresó su postura tras la renuncia ni tras la orden de captura. Esta reserva se suma a la postura mantenida durante la elección brasileña, donde la administración argentina no felicitó a Lula.

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Durante el balotaje en Brasil, la administración colaboró con la huida de Jair Bolsonaro desde Argentina hacia Estados Unidos. Poco después, el vocero Adrián Ravier afirmó que se tomó nota del resultado, pero no hubo palabras de condena o apoyo. Este silencio se extiende a otros eventos, como la pérdida del Congreso por Donald Trump.

Críticas internas de la oposición

En Argentina, la oposición lanzó comentarios mordaces contra el presidente. Representantes de Unión por la Patria recordaron los elogios de Milei a Peña y su modelo económico. Florencia Carginano ironizó sobre la caída de los ejemplos económicos citados por el jefe de estado.

Paula Penacca y Pablo Yedlin también se burlaron de la situación. Miguel Pichetto cuestionó al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sobre la inestabilidad financiera en Paraguay. Las críticas incluyen paralelismos con casos bancarios previos en Argentina.

Futuro de la región y Mercosur

Milei no quedó completamente aislado en términos ideológicos. Tiene aliados como Rodrigo Paz en Bolivia y José Antonio Kast en Chile. Sin embargo, en el Mercosur está solo frente a Lula y Yamandú Orsi. El nuevo presidente interino en Paraguay no garantiza estabilidad ni es un aliado firme para el gobierno argentino.