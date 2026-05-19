Destitución de José Vicente de los Mozos y fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E)

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, fue destituido ayer tras intentar frustrar el acuerdo de fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). De los Mozos, junto a su hermano, era dueño del 14,3% de EM&E y vendió su participación a través de una colocación acelerada. Ahora, la Moncloa y Ángel Simón, presidente no ejecutivo de Indra, comienzan el proceso de nombramiento de un consejo delegado con poderes más limitados que los de De los Mozos. La salida de De los Mozos y la dimisión de Ángel Escribano, presidente ejecutivo, han frenado la continuidad de la estrategia del grupo en un momento clave para Indra, en pleno proceso de transformación y crecimiento.

El consejero delegado de Indra , José Vicente de los Mozos, fue destituido ayer tras intentar frustrar el acuerdo de fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

De los Mozos, junto a su hermano, era dueño del 14,3% de EM&E y vendió su participación a través de una colocación acelerada. Ahora, la Moncloa y Ángel Simón, presidente no ejecutivo de Indra, comienzan el proceso de nombramiento de un consejo delegado con poderes más limitados que los de De los Mozos.

La salida de De los Mozos y la dimisión de Ángel Escribano, presidente ejecutivo, han frenado la continuidad de la estrategia del grupo en un momento clave para Indra, en pleno proceso de transformación y crecimiento. La acción de Indra subió un 0,87% en la sesión anterior, mientras que Renta 4 vaticinaba una buena reacción del mercado al colocar los títulos en la categoría 'sobreponderar' a corto plazo





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