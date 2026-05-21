Desregulación farmacéutica: flexibilización de medicamentos de venta libre en góndolas y venta en línea

Este cambio permite que medicamentos de venta libre puedan exhibirse en las góndolas de supermercados y farmacias, y que también sea posible realizar la venta en línea y la entrega a domicilio. La excepción sería para los medicamentos bajo receta, que seguirían vendiéndose exclusivamente en las farmacias bajo el control profesional.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, al que en cabeza tendrá Federico Sturzenegger, trabaja en medidas que modificarán el decreto-ley 17.565. Esta norma, vigente desde hace décadas, impide que especialidades medicamentosas se vendan en cualquier sitio, con excepción de Farmacity, y que solo se puedan vender bajo supervisión farmacéutica.

La desregulación se enfocará en productos que no requieren receta médica, y permitirá su comercialización tanto en la venta en línea como en la entrega a domicilio. La excepción sería para los medicamentos bajo receta, que seguirían vendiéndose exclusivamente en farmacias con control profesional. El cambio sería que un analgésico para el dolor de cabeza podría estar disponible en la góndola de un supermercado, junto con otros productos de higiene personal.

Estos cambios se enmarcan en la reforma integral del sector farmacéutico y en las medidas tomadas por el gobierno durante 2024, con el objetivo de promover la libre elección de los consumidores





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