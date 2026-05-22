Después de 10 años y con una dodecylista despedida, Diana Chugri recuerda el legado de su hermano y agradeció a sus colaboradores

La Dra. Diana Chugri, presidenta de la Fundación Rivadavia, se despidió en un acto en la Casa Victoria Ocampo, donde recordó el legado de su hermano y agradeció a sus colaboradores. Durante la despedida, también se donó un ecógrafo de última generación al hospital para que continúe prestando servicios de calidad a la población

Chugri le agradeció a Héctor Vidal Rivas su colaboración con los desfiles en los más de diez años de la fundación Francisco Fernández Rostello, hijo de Eduardo Fernández Rostello, quien fuera director del Hospital Rivadavia durante trece años y de la creadora de la Fundación , la Dra.

Diana Chugri "Esta fundación la fundé de la mano de quien hoy ya no está -su marido, el Dr. Eduardo Fernández Rostello-, que fue durante más de trece años director del Hospital Rivadavia. El era el alma mater de esta fundación", destacó la Dra. Chugri sobre el médico que falleció en julio de 2024 Hace dos años comprendí que aquel motor ya no está.

Somos médicos, nos importa la salud de todos", destacó Chugri Alejandro Veroutis, otro gran colaborador de la Fundación Rivadavia.

"Gracias por acompañarnos", remarcaron El diseñador César Juricich El cierre de un ciclo de trabajo. "Fueron más de diez años de mucho trabajo, entrega, compromiso y de mucha satisfacción. Van a contar conmigo siempre" Pani Margot en la despedida. Durante la noche, la Dra.

Chugri agradeció a los diseñadores que acompañaron las acciones de la fundación Fabian Malavolta Fabian Malavolta La presidenta de la Fundación entre su equipo y amigas Francisco y Eduardo Fernández Rostello acompañaron a su madre en el último evento de la fundación que supo crear Incondicional de la Fundación, Ingrid Grudke se acercó a felicitar a la Dra. Chugri Durante la noche, la Dra.

Chugri comentó que, antes de la despedida final, la Fundación Rivadavia donará al hospital un ecógrafo de última generación Con la presidenta de la Fundación, Ricardo Levaggi junto a Adriana Cattaino, exjefa del Departamento de Maternidad, María Mairoano, exgerente, y Andrea Levaggi, jefe de Clínica Médica A del hospital La Dra. Chugri y un legado familiar.

Así se despidió, en compañía de dos de sus tres hijos: Francisco y Eduardo Fernández Rosello Diferente de sus últimos actos en el Hipódromo de Palermo, la despedida de la Fundación Rivadavia se realizó en la Casa Victoria Ocampo. Isabel Coiro y Alejandro Veroutis reconciliaron en el escenario de la despedida de la Fundació





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