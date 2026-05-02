Desplazamiento del Polo Norte Magnético Obliga a Actualizar Modelos de Navegación Globales

El polo norte magnético de la Tierra ha experimentado una desaceleración en su desplazamiento, lo que ha llevado a una actualización del Modelo Magnético Mundial 2025 (WMM2025). Este cambio afecta a sistemas de navegación en todo el mundo, desde aviones hasta teléfonos móviles.

El polo norte magnético de la Tierra ha experimentado un desplazamiento significativo, lo que ha llevado a científicos de Estados Unidos y el Reino Unido a actualizar el Modelo Magnético Mundial 2025 ( WMM2025 ).

Este sistema es crucial para la orientación precisa en diversas aplicaciones, desde la navegación aérea comercial hasta el funcionamiento de los teléfonos móviles. El fenómeno, monitoreado durante casi dos siglos, ha mostrado un comportamiento inusual en los últimos años, caracterizado por una desaceleración en su velocidad de desplazamiento que podría tener implicaciones importantes para la navegación de precisión a nivel global.

A diferencia del polo norte geográfico, que es un punto fijo definido por el eje de rotación terrestre, el polo norte magnético es dinámico y su ubicación cambia constantemente debido a los movimientos del hierro líquido en el núcleo externo del planeta, situado a unos 3000 kilómetros de profundidad. Estos movimientos generan el campo magnético terrestre, un escudo invisible esencial para la vida en la Tierra.

Desde su identificación oficial en 1831 por el explorador británico James Clark Ross en el Ártico canadiense, el polo magnético ha recorrido más de 2200 kilómetros, desplazándose actualmente más cerca de Siberia que de Canadá. Durante las últimas décadas, la velocidad de desplazamiento del polo norte magnético se aceleró considerablemente, pasando de aproximadamente 15 kilómetros anuales a mediados del siglo XX a alcanzar entre 50 y 60 kilómetros por año a principios del siglo XXI.

Sin embargo, las mediciones recientes revelan una desaceleración drástica, reduciendo la velocidad a unos 35 kilómetros anuales, lo que los expertos describen como la desaceleración más grande registrada desde que se realiza un seguimiento sistemático de este fenómeno. Esta variación, aunque gradual, tiene implicaciones técnicas significativas para los sistemas de navegación que dependen de la ubicación precisa del polo magnético en tiempo real.

Los científicos continúan investigando las causas exactas de esta desaceleración, pero la hipótesis más aceptada sugiere cambios en los patrones de convección del hierro fundido en el núcleo externo terrestre. Estos movimientos, similares a las corrientes oceánicas pero compuestos de metal líquido a temperaturas superiores a los 5.000°C, son extremadamente complejos y difíciles de predecir. Estudios recientes sugieren la posible existencia de una competencia entre dos lóbulos magnéticos en el Hemisferio Norte, uno bajo Canadá y otro bajo Siberia.

El debilitamiento del lóbulo canadiense podría explicar tanto la aceleración previa hacia Siberia como la reciente desaceleración. El WMM es desarrollado en colaboración por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y el British Geological Survey (BGS) del Reino Unido. Se actualiza cada cinco años y sirve como estándar global para la navegación magnética.

La versión WMM2025, publicada en diciembre de 2024, será válida hasta finales de 2029, a menos que se produzcan cambios abruptos e inesperados en el campo magnético terrestre. El alcance del WMM es amplio y abarca sectores como la aviación, la navegación marítima, organizaciones internacionales y la tecnología de consumo. Cada vez que se utiliza una aplicación de mapas en un teléfono móvil y aparece la flecha que indica la orientación, este cálculo se basa en el WMM.

Una de las novedades de esta actualización es la introducción del WMMHR2025 (World Magnetic Model High Resolution 2025), una versión mejorada que multiplica la precisión del modelo tradicional. Esta mejora de más del 1.000% es especialmente crítica en aplicaciones de alta precisión. Para el usuario común, el impacto del movimiento del polo magnético es imperceptible en actividades cotidianas como tomar transporte público o usar el teléfono móvil para llegar a un destino.

Sin embargo, en contextos específicos, un modelo desactualizado puede generar problemas serios. Aunque el desplazamiento actual es un fenómeno natural que ha ocurrido a lo largo de la historia geológica del planeta, los expertos no descartan la posibilidad de una inversión completa de los polos magnéticos en el futuro, un evento que ya ha ocurrido cientos de veces en la historia de la Tierra.

El próximo WMM está programado para 2030, pero si el polo magnético cambia su comportamiento de manera significativa, podría ser necesaria una actualización anticipada





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