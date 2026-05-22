Desplazamiento de Abel Furlán y interventor por 180 días en conducción sindical

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso hoy la intervención por 180 días de la conducción del secretariado nacional de una organización sindical, después de considerar que las elecciones no fueron transparentes y hubieron irregularidades en el proceso electoral.

Consideró que las elecciones sindicales no fueron transparentes y dispuso el desplazamiento de Abel Furlán, su jefe, que está vinculado al kirchnerismo. La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso hoy la intervención por 180 días de la conducción del secretariado nacional.

Consideró que hubo irregularidades en el proceso electoral del 18 de marzo pasado, que consagró a 'y sostuvieron que se vulneraron principios de democracia y libertad sindical protegidos por la Constitución Nacional y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Furlán, un dirigente muy ligado al kirchnerismo, se abrió de la conducción de la CGT y construyó el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), que mantiene una postura más combativa que la central obrera en su relacionamiento con el Gobierno.

Hasta que se regularice la situación, Biglieri deberá convocar nuevamente a elecciones. El interventor tendrá a su cargo la administración, el control interno y la convocatoria a comicios, con la obligación de informar trimestralmente a la Cámara sobre el desarrollo de su gestión





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