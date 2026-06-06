Despedida pública del Indio Solari: logística, simbolismo y homenaje multitudinario en Villa Domínico

La despedida pública del Indio Solari se realizará en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, Avellaneda, este domingo a las 11 de la mañana. El lugar fue elegido por su proximidad al tren Roca y a la avenida Mitre, facilitando el acceso para cientos de miles de personas, y por su carga simbólica en la historia de los Redonditos de Ricota. Miles de fans se preparan para rendir homenaje al ícono del rock argentino.

Según pudo saber TN, la despedida pública del músico se realizará en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico , en el partido de Avellaneda , desde las 11 de la mañana.

Este predio municipal, ubicado en Avenida Mitre al 5000, ha sido elegido por sus ventajas logísticas para albergar un evento multitudinario en honor al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Miles de seguidores de todo el país se preparan para acercarse al microestadio y rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

El detalle que conmocionó a los fans tras la muerte del Indio Solari fue la coincidencia con uno de sus hits, y la elección de Villa Domínico no parece casual para muchos de sus seguidores. El predio ofrece una ventaja logística central para un evento que podría convocar a cientos de miles de personas: está ubicado a pocas cuadras de la estación Domínico del Tren Roca, una de las líneas ferroviarias más utilizadas del sur del conurbano bonaerense y con conexión directa desde Constitución.

Además, el acceso vehicular resulta más simple que en otros puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por la cercanía con la avenida Mitre, una arteria amplia que atraviesa Avellaneda y facilita el flujo de gente y transporte. Otro de los factores que habría pesado en la familia del artista a la hora de la decisión es el espacio disponible alrededor del complejo.

La zona cuenta con sectores abiertos y áreas verdes que permitirían la dispersión de la multitud, algo clave ante una despedida que promete ser masiva y que podría generar aglomeraciones impredecibles. La elección de Avellaneda también tiene un costado simbólico ligado a la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Esta zona fue escenario de algunos de los recitales más convocantes y recordados de la banda, lugares que forman parte del mapa sentimental de los fans.

Para miles de seguidores, Avellaneda no solo es un punto geográfico, sino un territorio cargado de memoria colectiva, donde los rituales ricoteros, caracterizados por reuniones espontáneas y extensas horas de espera, son parte de la identidad. La despedida, entonces, se convierte en un acto que une la logística necesaria para una concurrencia masiva con el profundo significado emocional y cultural que el Indio Solari y su obra representan para una generación.

La expectativa es enorme y la ciudadanía, nacional e internacional, ya articula viajes para estar presente en lo que será probablemente uno de los eventos de duelo y homenaje más grandes en la historia reciente de la música popular argentina





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