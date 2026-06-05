Despedida masiva al Indio Solari: el velatorio será en el estadio de Racing

La familia confirmó que el funeral del icónico músico argentino Carlos 'Indio' Solari se llevará a cabo este sábado en el estadio Presidente Perón de Racing Club, en Avellaneda. Se espera una multitudinaria concurrencia.

La familia del Indio Solari confirmó que el velatorio del legendario músico argentino se realizará este sábado en el estadio Presidente Perón de Racing Club , en Avellaneda.

Tras horas de profunda incertidumbre, idas y vueltas institucionales y una creciente tensión por parte de la militancia ricotera, finalmente se definió el escenario donde se despedirá al máximo ícono del rock nacional. La elección del estadio de Racing se impuso ante otras alternativas de infraestructura periférica como Tecnópolis o el estadio de Huracán.

Al tratarse de un estadio de fútbol de enorme capacidad, las autoridades técnicas y de seguridad consideraron que Avellaneda reúne los requisitos logísticos necesarios para contener y ordenar los accesos de la marea humana que llegará desde diferentes puntos del país. Se espera que en las próximas horas se monte un vallado perimetral de dimensiones extraordinarias y un fuerte cordón policial coordinado entre las fuerzas provinciales y nacionales para evitar desbordes.

Con el estadio ya definido, la familia termina de pulir los detalles del horario de apertura de las puertas del Cilindro para informárselo a los millones de fieles que esperan para darle el último adiós al míster. La noticia generó una inmediata reacción entre los seguidores, que desde temprano comenzaron a organizar caravanas y viajes desde distintas provincias.

Las redes sociales se inundaron de homenajes y expresiones de dolor por la pérdida de uno de los artistas más influyentes de la cultura argentina. Carlos Indio Solari, fallecido a los 75 años, dejó una huella imborrable en la música y la identidad de varias generaciones. Su banda, Los Redonditos de Ricota, marcó un antes y un después en el rock nacional, con letras poéticas y críticas que resonaron en el corazón del pueblo.

Artistas de todos los géneros manifestaron su pesar, y la Asociación del Fútbol Argentino dispuso un minuto de silencio en todos los partidos del fin de semana en su honor. La despedida en el estadio de Racing no solo será un acto de duelo, sino también una celebración de su legado, con la presencia de músicos, amigos y seguidores que corearán sus canciones por última vez junto al féretro.

El velatorio abierto al público permitirá que todos los que lo deseen puedan rendirle tributo, en un evento que promete ser histórico y emotivo





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