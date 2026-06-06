Despedida del Indio Solari: Confirmado el microestadio Gatica en Avellaneda como sede central del último adiós

El microestadio municipal José María Gatica, dentro del Parque Domínico de Avellaneda, será el lugar central para la despedida del Indio Solari, con más de 700 policías asignados y el corte de la avenida Mitre.

El microestadio municipal José María Gatica, ubicado dentro del Parque Domínico de Avellaneda , será el escenario central para la despedida del Indio Solari , luego de que la familia confirmara la sede tras la negativa del Gobierno nacional a organizar el funeral en el Congreso de la Nación por razones de seguridad.

Ya hay asignados más de 700 policías bonaerenses, con posibilidad de sumar hasta 1500. La seguridad se refuerza con la instalación de vallas sobre la avenida Mitre, que estará cortada durante el evento. El microestadio, reinaugurado en marzo de 2023 por el intendente, se encuentra en la avenida Mitre al 5000 y forma parte del polideportivo homónimo dentro del Parque Domínico, oficialmente llamado Parque Los Derechos del Trabajador.

Además del microestadio, se habilitarán otras zonas del parque para organizar el flujo de los fanáticos del músico. Se prevé un ingreso principal por avenida Mitre y se evalúa una salida alternativa por la calle Darwin. Las autoridades de la Comuna de Avellaneda anticipan un aluvión de asistentes y aún no definen un horario de cierre. La instalación de vallas comenzó al mediodía, ante la expectativa de público ya desde la tarde.

Patrulleros de la Policía Bonaerense ya están en la zona. La página oficial del Indio Solari había anunciado que este sábado se darían las coordenadas del lugar. La despedida del líder de Los Redondos y leyenda del rock argentino, quien falleció recientemente, se concretará así después de que la familia evaluara varias opciones





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