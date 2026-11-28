El subsecretario de Comunicación y Medios Públicos dejará su cargo el 1 de diciembre tras 16 meses de gestión. La UCR retiró su apoyo y se definen nuevos esquemas administrativos antes del fin de la intervención en febrero de 2027.

El funcionario a cargo de la subsecretaría de Comunicación y Medios Públicos abandonará su puesto oficial el próximo 1 de diciembre, finalizando así una gestión que tuvo una duración de 16 meses. Esta rotación en la alta burocracia estatal se produce en un momento de reconfiguración administrativa significativa, dado que se encuentra a dos meses de que expire el plazo vigente de la intervención de los medios públicos, la cual está prevista para finalizar el 1 de febrero de 2027.

Acuerdo Político y Transición Administrativa

El Gobierno Nacional confirmó que la salida del titular fue resultado de un acuerdo directo con el secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia, Fabián Fernández. Según detallaron fuentes oficiales, no se trata de una destitución unilateral, sino de una reorganización estratégica del equipo técnico que acompaña la gestión del presidente Javier Milei. Las funciones administrativas actuales serán absorbidas inmediatamente por el equipo de Fernández, asegurando la continuidad operativa de los canales y empresas estatales bajo control gubernamental.

Also read Las universidades, contra el ajuste en el presupuesto 2027: “Es el golpe de gracia”

Los detalles exactos del nuevo esquema jerárquico y la redistribución de competencias se definirán durante la próxima semana, mientras los empleados públicos y los medios de comunicación siguen de cerca cómo se estructurará la dirección técnica. Esta incertidumbre temporal contrasta con la claridad que busca el Ejecutivo al mantener la intervención activa hasta la fecha límite establecida en 2027.

Trayectoria del Funcionario y Marco Legal

El subsecretario que abandona el cargo cuenta con más de tres décadas de trayectoria periodística y una amplia experiencia en la conducción de medios de comunicación, tanto públicos como privados. Su perfil técnico fue considerado clave para implementar las políticas de modernización que el Gobierno ha impulsado desde la entrada en vigor del decreto 649/2026. Este marco legal lo designó como subsecretario de Comunicación y Medios Públicos el 1 de agosto de este año.

Advertisement

Durante su mandato, las responsabilidades asignadas fueron directamente vinculadas a la programación de contenidos y al funcionamiento general de las empresas estatales de comunicación. El funcionario había asumido la intervención formal en agosto de 2025, tomando las riendas de un sector que ha requerido ajustes profundos para alinearse con los nuevos lineamientos ideológicos y económicos del poder ejecutivo nacional.

Impacto en la Reestructuración del Sector

La gestión del titular se ha caracterizado por una estricta política de reestructuración de las empresas estatales, impulsada decididamente por el Gobierno. Este proceso incluyó la reducción drástica de personal y la implementación agresiva de programas de retiros voluntarios, medidas diseñadas para optimizar los recursos financieros y reducir la carga laboral en los organismos públicos. Estas acciones han sido parte fundamental de la estrategia económica general del ejecutivo.

La salida anticipada del funcionario se da en un contexto de tensión política interna y externas. La Unión Cívica Radical (UCR), principal socio de coalición en el Congreso, le quitó el respaldo político a su bloque de Diputados. Además, el partido pidió explícitamente que el titular dejara de usar las siglas del partido, señalando una fractura visible en la alianza gobernante y cuestionando la legitimidad de las figuras designadas por el Ejecutivo.

Próximos Pasos y Escenarios Finales

La comunidad de medios y el gremio de comunicación esperan con atención la definición de los nuevos esquemas que se aprobarán esta semana. La absorción de funciones por parte de Fabián Fernández podría implicar cambios en la programación diaria y en la estrategia institucional de los canales públicos. El plazo para la intervención finaliza el 1 de febrero de 2027, fecha que marcará el fin legal de este modelo de gestión estatal sobre los medios de comunicación.

Advertisement

Mientras tanto, la ausencia de un sucesor formalizado durante los próximos días crea un vacío de autoridad que deberá ser llenado con la designación de un nuevo titular o la reasignación definitiva de tareas. La transparencia en estos pasos finales será crucial para determinar si la intervención se extenderá más allá de lo previsto o si se cumplirá el cronograma establecido por el Decreto 649/2026. El resto de 2024 estará marcado por estas transiciones de poder y la evaluación del desempeño de las empresas estatales.