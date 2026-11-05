Desmonte en Salta crece 70% y alerta a Greenpeace por crisis climática

Datos de Greenpeace revelan que Salta lidera la deforestación en el NOA con un aumento del 70% en superficie desmontada. La organización exige frenar la modificación de la Ley de Bosques ante el avance del Súper Niño.

Un relevamiento reciente de la organización ambientalista Greenpeace confirma que la superficie desmontada en la provincia de Salta ha aumentado un 70% en comparación con el mismo período del año 2025. Esta alarmante cifra surge de los datos desagregados proporcionados por Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de la entidad, quien detalló la evolución de la deforestación en la región noroeste del país durante los últimos meses.

La comparación estadística revela un salto drástico en la destrucción de ecosistemas nativos. Entre enero y septiembre de 2025, se registraron 11.313 hectáreas desmontadas en Salta, mientras que en el año en curso, correspondiente al mismo lapso, la cifra alcanzó las 20.122 hectáreas. Esto representa un incremento absoluto de 8.209 hectáreas más destruidas en tan solo un año, consolidando a Salta como la jurisdicción con el mayor crecimiento en este indicador negativo.

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Salta lidera el incremento en el NOA argentino

La provincia de Salta se destaca como la única entidad de la región del Noroeste Argentino (NOA) que registró un incremento en la superficie desmontada de un año a otro. En contraste con las tendencias regionales, otras provincias importantes mostraron una desaceleración o disminución en las tasas de deforestación durante este período de análisis comparativo. Esta divergencia coloca a Salta en el centro de la atención ambiental nacional.

Según los datos consolidados de Greenpeace, en el período correspondiente al año 2025, las cuatro provincias del NOA registraron un total combinado de 68.992 hectáreas desmontadas. Sin embargo, en lo que va de este año, la superficie destruida asciende a 73.224 hectáreas. Aunque el promedio regional muestra un aumento general del 6.13%, al analizar cada provincia por separado se observa que solo Salta incrementó sus desmontes en un 68.9%, mientras que las demás provincias, aunque en índices mínimos, avanzaron en sentido contrario.

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En Santiago del Estero, que tradicionalmente lidera la cantidad de superficie destruida, se desmontaron 35.368 hectáreas en lo que va del año, lo que representa 1.673 hectáreas menos que las 37.41 hectáreas registradas entre enero y septiembre de 2025. En el Chaco, la cifra bajó de 11.913 hectáreas en 2025 a 9.339 hectáreas en el año actual, una reducción de 2.547 hectáreas. Formosa también mostró una disminución, pasando de 9.110 hectáreas a 8.395 hectáreas, lo que equivale a 715 hectáreas menos deforestadas.

Activistas bloquean maquinaria en Orán

La tensión por la conservación de los bosques se vio reflejada recientemente cuando activistas de Greenpeace bloquearon una topadora que operaba en una finca ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Orán. El desmonte de 700 hectáreas había sido detectado previamente por la organización a través de imágenes satelitales y sobrevuelos, lo que permitió la intervención directa de los activistas quienes se interpusieron entre la maquinaria y el monte restante.

Tras la intervención física, los activistas bloquearon el funcionamiento de la topadora instalando un cepo en las palancas de manejo y colocaron una faja de clausura con la leyenda "crimen ambiental". También desplegaron un cartel con el mensaje: "Milei: ni con motosierra ni con topadora. La Ley de Bosques no se toca", expresando su oposición directa a las políticas nacionales actuales. Esta acción simbólica busca visibilizar la impunidad en la destrucción de hábitats críticos.

Recategorización y vulnerabilidad climática

Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, señaló que el desmonte intervenido se ubica en una zona recategorizada por el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Según Cruz, esta recategorización eliminó las delimitaciones fijas entre zonas de conservación y producción, permitiendo clasificar cualquier área como verde, es decir, susceptible de ser desmontada. La referente advirtió que existe un 61.1% de la superficie del Ordenamiento que puede ser pasada a verde, una proporción que considera excesiva y peligrosa.

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Aunque la recategorización debería considerar el sistema de cuencas, Cruz sostuvo que el sitio intervenido es un sector aislado que constituye lo único que queda de monte entre los márgenes del río Bermejo. Afirmó que, más allá de las modificaciones normativas discutidas, lo que ocurrió fue un desmonte neto, no silvopastoril. Esta distinción es crucial para determinar la legalidad y el impacto ecológico de las actividades permitidas bajo las nuevas normas territoriales.

La organización advierte que el Gobierno nacional está recortando los fondos de la Ley de Bosques mientras promueve su modificación, una situación que facilitan gobiernos provinciales que flexibilizan sus normativas. El proyecto de Ley de Presupuesto 2027, presentado por el Poder Ejecutivo, asigna a la Ley de Bosques apenas el 4% de los fondos correspondientes, recursos destinados a controlar la deforestación ilegal y prevenir incendios. Asimismo, se busca modificar la normativa para permitir aumentar del 20% al 80% las áreas donde se podrá autorizar desmontes.

Noemí Cruz concluyó que la deforestación incrementa la vulnerabilidad ante la crisis climática y el fenómeno del Súper Niño, provocando más inundaciones, desertificación, enfermedades y pérdida de biodiversidad. Considera que destruir bosques constituye un ecocidio que debe prohibirse y penalizarse. Greenpeace convoca a sumarse a la "República de los Siete Bosques", una comunidad protectora registrada en sietebosques.org, mientras espera la resolución de un amparo presentado en 2019 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las provincias del NOA y el Estado Nacional por permitir la destrucción del hábitat de los yaguaretés.