Desmantelan red internacional de tráfico de cocaína en encomiendas con epicentro en Buenos Aires

Una investigación conjunta entre Argentina y Francia permitió secuestrar más de 35 kilos de cocaína y detener a dos ciudadanos franceses sospechosos de liderar una organización que enviaba droga oculta en encomiendas desde Buenos Aires hacia Europa. El operativo incluyó entrega vigilada y allanamientos en departamentos alquilados en Palermo.

Las autoridades argentinas y francesas desmantelaron una red internacional dedicada al tráfico de cocaína oculta en encomiendas internacionales, tras una investigación conjunta que comenzó a finales de abril.

El operativo, coordinado por la Dirección General de Aduanas y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), permitió secuestrar más de 35 kilos de cocaína y detener a dos ciudadanos franceses sospechosos de liderar la operación. Los responsables, identificados como Belkocir y Daoude, fueron capturados en Montevideo, Uruguay, donde se encuentran en proceso de extradición hacia la Argentina.

La investigación se inició el 24 de abril cuando personal de Aduanas y detectives descubrieron un envío sospechoso en el sector courier del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Inside de una caja de plástico, hallaron 11 ladrillos de cocaína acondicionados al vacío y marcados con el sello de un escorpión, una modalidad recurrente de organizaciones criminales para identificar cargamentos. El peso total superaba los 11 kilos.

Para desentrañar la red, el fiscal Germán Bincaz y el juez federal Ariel Aguinsky autorizaron un operativo de entrega vigilada. Los investigó reemplazaron la droga por un material similar y procedieron a enviar la encomienda a su destino final en Francia, con el objetivo de capturar a los receptores en el país europeo.

Mientras tanto, Belkocir y Daoude viajaron de Buenos Aires a Uruguay en un vuelo desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, sin que aún pesara sobre ellos una orden de captura. Tras la entrega vigilada, se concretaron detenciones en Francia, aunque no se precisó si el sospechoso apresado allí era el destinatario final o un intermediario. La investigación avanzó gracias al análisis de cámaras de seguridad, que permitió identificar el taxi utilizado por los sospechosos para llegar al aeropuerto.

A partir del vehículo, se localizó al conductor, quien declaró como testigo y aportó datos sobre el punto de partida del viaje. Esto condujo a un departamento en Palermo, alquilado temporalmente por los implicados. Un allanamiento en ese inmueble, ordenado por el juez Aguinsky, permitió secuestrar documentación crucial. Paralelamente, se descubrió que los sospechosos ocupaban otro departamento en Mansilla al 3800, en el barrio de Palermo.

Durante un registro en ese sitio, agentes encontraron una caja olvidada en el living que contenía otros 24 ladrillos de cocaína, elevando el total decomisado a más de 35 kilos. Fuentes judiciales indicaron que la mujer que alquilaba la propiedad declaró como testigo y aseguró desconocer el contenido de la caja, afirmando que se enteró por las noticias de la detención de sus inquilinos.

Los investigadores sospechan que la red podría utilizar múltiples propiedades alquiladas en diferentes puntos de la ciudad para atomizar el riesgo y evitar que toda la carga ilegal permanezca junta. Además del departamento de Mansilla y el de avenida Juan B. Justo, no se descarta la existencia de otros inmuebles utilizados por la organización. En las próximas semanas, se podrían identificar al menos dos propiedades más. La investigación, de carácter internacional, continúa en articulación con autoridades francesas.

Los 35 kilos de cocaína incautados, todos con el sello del escorpión, representan un valor estimado de varios millones de dólares en el mercado negro, habida cuenta de que, de haber llegado a Francia, su precio se habría multiplicado significativamente. La extradición de Belkocir y Daoude, aprobada por un juez de Montevideo, permitiría que enfrenten cargos en Argentina por asociación ilícita, contrabando y tráfico de estupefacientes.

El caso evidencia la sofisticación de las redes criminales que emplean encomiendas y la importancia de la cooperación internacional para desbaratarlas





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