Desmantelan banda de "boqueteros" en Junín: secuestran herramientas especializadas y detienen a seis personas

Un operativo policial en Junín culminó con la detención de seis hombres acusados de integrar una banda dedicada al robo bajo la modalidad de "boqueteo". Los delincuentes intentaban asaltar un comercio agropecuario y fueron sorprendidos en flagrancia. Tras una persecución se incautaron dos vehículos y un variado arsenal de herramientas para perforar muros.

La Policía bonaerense desarticuló una banda de delincuentes especializados en el método del "boqueteo" en la ciudad de Junín . El operativo se inició tras una denuncia por un robo en proceso en un comercio del rubro agropecuario, ubicado en las calles Dr. Possio y Francia del barrio Marcilla.

Efectivos del grupo motorizado SASU y de la Comisaría Primera acudieron al lugar y encontraron a varios hombres que se daban a la fuga en un vehículo Ford Fiesta Kinetic blanco, lo que originó una persecución que se extendió hasta la zona de Yanquelén y avenida Circunvalación. Allí el auto detuvo su marcha y dos ocupantes fueron alcanzados y detenidos a pocos metros.

En el interior del rodado se secuestraron herramientas específicas para este tipo de ilícitos: barretas, masas, cortafierros, pinzas, una cámara endoscópica, auriculares con micrófono, una escalera telescópica y guantes. Paralelamente, y tras determinar que contaban con apoyo logístico de otros integrantes, se localizó y secuestró un segundo vehículo. En él viajaban cuatro personas más, todas presuntas integrantes de la misma organización.

Entre los efectos incautados en este segundo auto se hallaron amoladoras, discos de corte, baterías, guantes, pasamontañas y teléfonos celulares. Los seis detenidos, dos de ellos originarios de Junín y los restantes de localidades vecinas, quedaron alojados en dependencias policiales y fueron puestos a disposición de la Justicia bajo la carátula de robo calificado en banda. La investigación busca establecer si están vinculados con otros hechos delictivos cometidos bajo la misma modalidad en la región.

Este tipo de robos, conocidos como "boqueteo", consiste en perforar paredes o techos para acceder a establecimientos comerciales o financieros, evitando así los sistemas de seguridad convencionales. El operativo fue destacado por las autoridades como un golpe importante a la delincuencia organizada en la zona





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