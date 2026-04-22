Desindustrialización en Argentina: Empresas Abandonan la Producción Local

La apertura importadora y los altos costos de producción están llevando a empresas argentinas a cesar la producción local y optar por importar productos terminados, generando una preocupante desindustrialización y pérdida de empleos.

En los últimos dos años, la economía argentina ha experimentado una transformación que ha obligado a numerosas empresas de diversos sectores a reevaluar y adaptar sus modelos de negocio.

Esta reestructuración, impulsada en gran medida por la apertura importadora, ha llevado a importantes compañías a modificar su matriz productiva e incluso a cesar la producción local. Un ejemplo claro es Lumilagro, la única fábrica de termos de vidrio y acero en América Latina.

Bajo la dirección de Martín Nadler desde hace cuatro años, la empresa intentó desarrollar un termo de acero que compitiera con marcas como Stanley, pero la apertura de importaciones la llevó a considerar la producción en China. Nadler explica que los costos de producción en Argentina son cuatro veces superiores a los de China, lo que ha afectado significativamente la competitividad de sus termos de vidrio, reduciendo su cuota de mercado del 50% al 35%.

Actualmente, la fábrica de Tortuguitas opera a baja capacidad, y la empresa se enfoca en aumentar las exportaciones en lugar de la producción local, habiendo reducido su plantilla de 300 a 100 empleados. Las importaciones de termos terminados por Lumilagro aumentaron considerablemente, pasando de 65.490 en 2025 a 40.626 en los primeros dos meses de este año.

Otro caso emblemático es John Foos, la marca argentina de zapatillas que, tras una revisión de su modelo productivo, dejará de fabricar zapatillas en su planta de Beccar para comenzar a importar productos terminados de Asia. Fundada por Miguel Ángel Fosati en la década de 1980, John Foos llegó a producir casi un millón de zapatillas al año, ofreciendo precios accesibles en comparación con marcas importadas como Converse.

La empresa está llevando a cabo una reestructuración interna para garantizar su sostenibilidad a largo plazo, lo que implica el cese de la producción local y una reducción drástica de su personal. A pesar de haber aumentado su producción de 1700 pares en 2021 a 4000 pares diarios en 2023, la compañía se verá obligada a despedir a la mayoría de sus empleados, reduciendo su plantilla de casi 400 trabajadores en 2023 a alrededor de 50 a principios de este año.

La situación se repite con Whirlpool, que anunció el abandono de la producción local de lavarropas en su planta de Fátima, apenas tres años después de su inauguración, optando por importar sus productos. La fábrica, que requirió una inversión de u$s 52 millones, fue descrita como la planta más moderna de la compañía y se esperaba que exportara el 70% de su producción.

Además de estas decisiones de abandonar la producción local, otras empresas han optado por reducir sus niveles de actividad. Grupo Dass, que ensambla zapatillas para Nike y Adidas en Argentina, ha vuelto a reducir su plantilla en su planta de Eldorado, Misiones, despidiendo a 43 trabajadores y dejando la dotación en torno a los 220 empleados.

Esta reducción se debe a una menor producción y caída de las ventas, sumándose a los ajustes que la compañía ha estado realizando desde el año pasado. La situación general refleja un panorama desafiante para la industria argentina, donde las empresas se enfrentan a costos de producción elevados, competencia de productos importados más baratos y un entorno económico incierto.

La tendencia a la desindustrialización y la sustitución de la producción local por importaciones plantea interrogantes sobre el futuro del empleo y el desarrollo industrial en el país. La búsqueda de alternativas para mejorar la competitividad y fomentar la producción nacional se ha convertido en una prioridad para el gobierno y el sector empresarial





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