Desigualdad en el acceso a la educación temprana en Argentina

Este informe analiza la cobertura del nivel inicial en Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay, y subraya la presencia de brechas significativas en la escolarización temprana según el nivel socioeconómico.

Desigualdad en las aulas: solo 4 de cada 10 niños de 3 años en sectores vulnerables asisten al jardín en Argentina, según un informe elaborado por Argentinos por la Educación .

Aunque el país registró un crecimiento histórico en la escolarización temprana durante la última década, persistieron brechas alarmantes según el nivel socioeconómico. A pesar de haber mostrado avances significativos en los últimos diez años, Argentina presenta el porcentaje más bajo de asistencia entre los niños más pobres de tres años. En los sectores más vulnerables, solo el 41% de niños de 3 años asiste al nivel inicial.

La situación se replica en la sala de 2 años, donde solo el 10% del sector más pobre asiste a espacios educativos, frente al 44% del sector más rico. El panorama cambia a medida que aumenta la edad de los niños, a los 5 años, la cobertura es prácticamente universal.

Sus autores remarcaron que la primera infancia es un periodo clave para la formación de capital humano, y aún persisten graves desafíos en cobertura y calidad en América Latina y el Caribe, dadas sus preocupantes niveles de productividad, crecimiento, crimen y pobreza. Este informe subraya que si bien las normativas han avanzado, la infraestructura y la oferta educativa no siempre acompañan la ley.

Además, amplificar la cobertura no puede pensarse únicamente como una meta de infraestructura o vacantes disponibles: requiere políticas integrales que acompañen especialmente en los territorios donde las desigualdades son más persistentes





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