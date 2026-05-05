Designan autoridades del ENRGE, el nuevo ente regulador del gas y la electricidad

El Gobierno oficializó el nombramiento de las autoridades del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), que unifica las funciones de Enargas y Enre.

El Gobierno nacional ha concretado la designación de las autoridades que liderarán el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad , conocido como ENRGE . Esta decisión, formalizada a través del decreto 318/2025 y publicada en el Boletín Oficial, marca un hito en la reestructuración del sector energético argentino.

El ENRGE surge como resultado de la unificación de las funciones que previamente desempeñaban el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), consolidando así el control y la fiscalización de ambos servicios públicos esenciales bajo una única entidad. La creación del ENRGE, establecida inicialmente en julio de 2025 mediante el decreto 452/2025, responde a la necesidad de optimizar la regulación, promover la eficiencia y garantizar la transparencia en el sector energético, adaptándose a los desafíos y oportunidades que presenta el panorama actual.

El nuevo organismo, dotado de autarquía, independencia funcional y presupuestaria, así como de plena capacidad jurídica, se perfila como un actor clave en la promoción de un mercado energético competitivo y sostenible. Se espera que la unificación de funciones permita una mayor coordinación en la toma de decisiones, una reducción de costos operativos y una mejora en la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios.

La transición desde los antiguos entes reguladores al ENRGE se llevará a cabo de manera gradual, asegurando la continuidad de las operaciones y la protección de los derechos de los consumidores. El ENRGE tendrá un directorio compuesto por cinco miembros, con mandatos de hasta cinco años y la posibilidad de reelección, lo que garantiza la estabilidad y la continuidad en la gestión del organismo.

La designación de las autoridades del ENRGE representa un paso fundamental en la implementación de la reforma energética impulsada por el Gobierno. El abogado Néstor Marcelo Lamboglia ha sido nombrado presidente del ENRGE, con un mandato de cinco años, mientras que el ingeniero Vicente Serra asumirá el cargo de vicepresidente, con un período de cuatro años.

Además, el licenciado Marcelo Alejandro Nachon, la doctora Griselda Lambertini y el ingeniero Héctor Sergio Falzone han sido designados como vocales primero, segundo y tercero, respectivamente. El decreto 318/2025 destaca que las personas designadas cumplen con los requisitos técnicos necesarios para desempeñar sus funciones de manera eficiente y responsable.

El ENRGE contaba con un plazo máximo de 180 días, a partir de julio de 2025, para iniciar sus operaciones, lo que demuestra el compromiso del Gobierno con la pronta puesta en marcha del nuevo organismo. La transferencia del personal, los activos y los presupuestos de Enargas y ENRE al ENRGE se realizará de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, garantizando la protección de los derechos laborales y la continuidad de los servicios.

El patrimonio del ENRGE estará integrado por los bienes provenientes de los organismos disueltos, así como por los ingresos generados a través de tasas de inspección y control, subsidios, donaciones y la venta de obleas para Gas Natural Vehicular (GNV), entre otras fuentes. El objetivo principal del ENRGE es regular y fiscalizar las actividades relacionadas con el gas y la electricidad, promoviendo la competencia, la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios.

El nuevo organismo tendrá la facultad de establecer tarifas, supervisar el cumplimiento de las normas y regulaciones, y resolver controversias entre los usuarios y las empresas del sector. Se espera que la creación del ENRGE contribuya a la modernización del sector energético argentino, fomentando la inversión en infraestructura, la innovación tecnológica y la adopción de prácticas sostenibles.

La independencia funcional y presupuestaria del ENRGE le permitirá tomar decisiones técnicas y económicas de manera objetiva y transparente, sin interferencias políticas o intereses particulares. El ENRGE trabajará en estrecha colaboración con otros organismos gubernamentales, empresas del sector y organizaciones de la sociedad civil para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley y en las regulaciones.

La unificación de las funciones de regulación y fiscalización del gas y la electricidad bajo una única entidad permitirá una mayor eficiencia en la gestión de los recursos, una reducción de la burocracia y una mejora en la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios. El ENRGE se compromete a promover la transparencia en sus procesos de toma de decisiones, a garantizar el acceso a la información pública y a fomentar la participación ciudadana en la regulación del sector energético





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