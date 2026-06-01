Designan a los directores titulares de la nueva obra social de las fuerzas federales de seguridad

El Ministerio de Seguridad Nacional nombró a tres directores titulares para el directorio de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), el ente autárquico creado para administrar la cobertura de salud de Prefectura, Gendarmería y otras fuerzas. La designación se formalizó mediante la Resolución 486/2026 publicada en el Boletín Oficial. Los elegidos representarán a cada institución y deberán cumplir con los requisitos de idoneidad establecidos. La creación de la OSFFESEG fue establecida por el Decreto 88/2026 y ahora avanza en la definición de su estructura y autoridades.

El Ministerio de Seguridad Nacional llevó a cabo la designación de los integrantes del directorio de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad ( OSFFESEG ), el ente creado recientemente para administrar la cobertura de salud del personal de las fuerzas de seguridad del país.

La resolución que formaliza estos nombramientos, la 486/2026, fue publicada en el Boletín Oficial y firmada por la titular de la cartera, marcando un avance concreto en la puesta en marcha de esta nueva institución, establecida originalmente por el Decreto 88/2026. Como resultado de esta normativa, se nombró a tres directores titulares que representarán a las principales fuerzas: Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional Argentina y el propio Ministerio de Seguridad Nacional.

Cada designado asumirá la responsabilidad de velar por los intereses de su institución dentro del directorio, y conforme a lo estipulado, uno de ellos quedará facultado para asumir la representación legal y administrativa de la obra social en ausencia del presidente del directorio. La estructura de la OSFFESEG fue concebida como un ente autárquico, con personería jurídica propia y capacidad para actuar tanto en el ámbito del derecho público como en el privado, lo que le otorga un alto grado de autonomía operativa y administrativa.

En cuanto a la designación de autoridades, el esquema aprobado por el Poder Ejecutivo determina que los integrantes del directorio son designados y removidos por el titular del Ministerio de Seguridad Nacional, y todos deben acreditar experiencia, conocimientos e idoneidad en administración y gestión de organismos públicos o privados. El ministerio subrayó que los funcionarios elegidos cumplen con los requisitos de formación y trayectoria exigidos por la normativa que regula la entidad.

La creación de la OSFFESEG, formalizada en febrero, establecía la necesidad de avanzar de manera inmediata en la conformación de sus autoridades una vez puesta en vigencia. Entre las primeras tareas pendientes para la obra social se incluyen la elaboración de un reglamento de funcionamiento, la definición de una estructura orgánica, la contratación de una sede física y de sistemas operativos, además de la aprobación del programa médico que ofrecerá la entidad a sus afiliados.

Este proceso de puesta en marcha representa un paso clave para garantizar la gestión descentralizada y especializada de la salud de los integrantes de las fuerzas federales, un sector que hasta ahora había estado cubierto por otros regímenes





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