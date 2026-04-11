Designaciones Arbitrales para la Segunda Fecha de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

Conoce los árbitros designados para los partidos de la segunda fecha de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, incluyendo los equipos argentinos y sus rivales.

Después de la primera semana de competencia, los equipos argentinos ya conocen a los árbitros que dirigirán los partidos de la segunda fecha de sus respectivos grupos. Esta segunda semana de acción de la Copa Libertadores y la Sudamericana 2026, tras un inicio lleno de emoción y sorpresas, promete más encuentros apasionantes. La designación de los árbitros es crucial para el desarrollo de los partidos y para asegurar el juego limpio.

Los equipos, tanto argentinos como los rivales, ya han recibido la información sobre los encargados de impartir justicia en la cancha. El martes, Wilmar Roldán, con su compatriota Leonard Mosquera en el VAR, será el árbitro principal del encuentro entre Boca Juniors y Barcelona de Ecuador. Este partido es de gran interés para los aficionados argentinos y sudamericanos, ya que involucra a dos equipos con una rica historia en el fútbol continental. El mismo día, José Cabero, de Chile, dirigirá el partido entre Estudiantes de la Plata y Cusco de Perú, otro encuentro que promete emociones. El miércoles, el brasileño Raphael Claus estará a cargo del partido entre Rosario Central y Libertad de Paraguay. Este enfrentamiento es clave para las aspiraciones de ambos equipos en la fase de grupos. También el miércoles, el colombiano Jhon Ospina pitará el encuentro en el Maracaná entre Independiente Rivadavia y Fluminense. Este partido es especialmente significativo para Independiente Rivadavia, que busca hacer una buena presentación en el torneo. Además, el jueves, el venezolano Alexis Herrera dirigirá el partido entre Lanús y Always Ready de Bolivia, mientras que el paraguayo Derlis López estará a cargo del Peñarol vs. Platense en Uruguay. Cada designación de árbitros tiene el objetivo de garantizar la imparcialidad y el buen desarrollo del juego, y los equipos confían en que los árbitros designados cumplan con esta importante tarea.\En la Copa Sudamericana, el martes, el boliviano Gery Vargas arbitrará el partido entre Gremio de Brasil y Riestra. Este encuentro es crucial para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo. El miércoles, River Plate recibirá a Carabobo de Venezuela, con el peruano Kevin Ortega como árbitro principal y el ecuatoriano Carlos Orbe en el VAR. Este partido despierta gran expectativa entre los aficionados de River y promete ser un encuentro vibrante. El mismo día, el chileno Cristian Garay estará a cargo del partido entre Racing Club y Botafogo de Brasil, con su compatriota Rodrigo Carvajal en el VAR. Racing buscará sumar puntos importantes en su grupo. En el encuentro entre Olimpia de Paraguay y Barracas Central, los colombianos Andrés Rojas y David Rodríguez estarán a cargo del campo y el VAR, respectivamente. Este partido promete ser disputado y ambos equipos buscarán la victoria. Además, San Lorenzo se enfrentará al Deportivo Cuenca de Ecuador, con el venezolano Yender Herrera como árbitro principal y el colombiano Mosquera en el VAR. Por último, Tigre jugará contra el ecuatoriano Macará, con el brasileño Rafael Klein como árbitro. Las designaciones de árbitros para la Copa Sudamericana también son muy importantes, y cada encuentro tiene su propia relevancia en la lucha por avanzar a la siguiente fase.\La elección de los árbitros es un proceso cuidadosamente planificado que tiene en cuenta diversos factores, incluyendo la experiencia, la capacidad de manejar situaciones complejas y el conocimiento de las reglas del juego. La CONMEBOL, como organizadora de estos torneos, se esfuerza por designar a los mejores árbitros disponibles, buscando garantizar la equidad y el buen desarrollo de los partidos. Los equipos y los aficionados esperan que los árbitros cumplan con su trabajo de manera justa y profesional, permitiendo que el fútbol sea el protagonista principal. La segunda fecha de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana promete ser emocionante, con partidos atractivos y decisivos. Los aficionados de todo el continente estarán atentos a cada encuentro, esperando ver a sus equipos favoritos obtener la victoria. La actuación de los árbitros será fundamental para el desarrollo de cada partido, y su trabajo contribuirá a la emoción y la pasión que caracterizan al fútbol sudamericano. La expectativa es alta, y se espera que esta semana de competencia ofrezca grandes momentos y recuerde a los aficionados la magia del fútbol





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