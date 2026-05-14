Designaciones arbitrales para cuartos de final del Torneo Apertura 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó las designaciones arbitrales para los cuartos de final del torneo Apertura 2026. Serán dos partidos: uno de ellos será el sábado y el otro se jugará el domingo. De este modo, los dos jueces que estarán a cargo de los dos cruces no estuvieron presentes en los playoffs. Sí sucede con los encargados del VAR. Dos de ellos ya dijeron presente y en partidos que no tuvieron grandes polémicas, pero si necesitaron de su participación.

La AFA oficializó las designaciones arbitrales para los cuartos de final del torneo Apertura 2026. Serán dos partidos: uno de ellos será el sábado y el otro se jugará el domingo.

De este modo, los dos jueces que estarán a cargo de los dos cruces no estuvieron presentes en los playoffs. Sí sucede con los encargados del VAR. Dos de ellos ya dijeron presente y en partidos que no tuvieron grandes polémicas, pero si necesitaron de su participación. Nicolás Ramírez será el árbitro del duelo que este sábado jugarán River y Rosario Central en el estadio Monumental desde las 19.30.

El juez, de 39 años, dirigió 10 partidos del Torneo Apertura en la etapa de grupos y en tres de ellos fue con el Millonario (Victorias ante Barracas, Huracán y Aldosivi), mientras que al Canalla sólo lo dirigió en el triunfo ante Atlético Tucumán. En el VAR de esta semifinal estará Silvio Trucco, que en estos playoffs también cumplió la misma tarea en el cruce de octavos entre River y San Lorenzo.

En ese duelo tuvo acción con la expulsión de Matías Realli, en la que llamó a Sebastián Zunino -juez principal- para que revise la jugada en el monitor tras la plancha a Tomás Galván que sólo le había signficado -en principio- tarjeta amarilla. Y luego estuvo atento para la confirmación del tanto anulado a Gonzalo Montiel por posición adelantada.

En la semifinal del día domingo entre Argentinos Juniors y Belgrano, que jugarán en el estadio Diego Armando Maradona desde las 17, el juez principal será Nazareno Arasa. Al igual que Ramírez tampoco dirigió en la segunda etapa del Apertura, pero estuvo presente en 14 fechas del campeonato en la etapa de grupos. Ya dirigió al Pirata en la victoria ante Independiente Rivadavia y en la derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Por su parte, no estuvo a cargo en ningún partido del Bicho. Quien estará presente en el VAR de este cruce de semifinales que definirá al segundo finalista será Lucas Novelli, un árbitro que ya dijo presente en dos duelos de estos playoffs.

Fue en la victoria de Rosario Central 3 a 1 ante Independiente por los octavos de final, sin ninguna participación clave, y en la victoria 2 a 0 de River ante Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos, donde durante el partido sólo se advirtió que no tuvo injerencia en un golpe de Ignacio Miramón sobre Matías Viña, que terminó en amarilla para el mediocampista del Lobo cuando todo el banco de suplentes de River reclamó que había sido un codazo de expulsión.

Se viven momentos de tensión en el arbitraje del fútbol argentino y mucho más luego de lo que dejó el choque de cuartos de final entre Rosario Central y Racing con las declaraciones de Diego Milito, presidente del equipo de Avellaneda. Es por eso que en cada partido los ojos de los diferentes equipos y la opinión pública se posan sobre los árbitros principales y los encargados del VAR





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AFA Torneo Apertura Quartos De Final Designaciones Arbitrales Jóvenes Árbitros VAR Silvio Trucco Lucas Novelli Nazareno Arasa Nicolás Ramírez River Rosario Central Argentinos Juniors Belgrano Estadio Monumental Estadio Diego Armando Maradona Tensión En El Arbitraje Declaraciones De Diego Milito

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El probable 11 de Coudet para que River reciba a Gimnasia por el Torneo Apertura 2026El entrenador perfila una formación con pocos retoques respecto del clásico ante San Lorenzo. Juan Fernando Quintero aparece con muchas chances de regresar al once titular.

Read more »

Cómo está el cuadro del Torneo Apertura 2026 y cuándo se juegan las semifinalesEste miércoles se confirmarán los dos cruces previos a la gran final del campeonato de la Liga Profesional.

Read more »

En qué canal pasan River vs. Gimnasia de La Plata hoy, por el Torneo Apertura 2026El último de los cruces de cuartos de final se disputa este miércoles a las 21.30 en el estadio Monumental, después de Rosario Central vs. Racing

Read more »

River venció sin problemas a Gimnasia y es semifinalista del Torneo Apertura 2026Tras la clasificación agónica ante San Lorenzo, el 'Millonario' derrotó sin atenuantes al 'Lobo' y chocará mano a mano con Rosario Central en busca de la final.

Read more »