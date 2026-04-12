Desgarrador audio revela la desesperación de la madre de Ángel López antes de su muerte

Un audio, enviado por la madre biológica de Ángel López minutos antes de la descompensación del niño, ha sido incorporado al expediente. La fiscalía analiza los teléfonos celulares y la madre se defiende públicamente, responsabilizando al padre.

En medio del profundo dolor y la consternación generalizada por el fallecimiento de Ángel López , el niño de cuatro años que perdió la vida en circunstancias aún bajo investigación en Comodoro Rivadavia , ha trascendido un desgarrador audio que arroja una nueva luz sobre los momentos críticos previos a su trágico deceso.

El mensaje, enviado por la madre biológica del pequeño minutos después de que este sufriera una descompensación, ha sido incorporado al expediente judicial y se encuentra actualmente en proceso de peritaje por las autoridades competentes. Esta pieza clave, revelada por el medio local ADN Sur, añade una dimensión emocional y dramática a la investigación, ofreciendo un vistazo a la desesperación y la urgencia que se vivieron en esos momentos cruciales. La revelación de este audio ha generado aún más conmoción en la comunidad, intensificando la atención sobre el caso y la búsqueda de respuestas sobre lo sucedido. \El audio, dirigido a Lorena Andrade, actual pareja del padre biológico de Ángel, comienza con una solicitud desesperada: 'Lorena, buenos días. ¿Luis está por ahí? Necesito que me llame, es urgente, se trata de Ángel'. A medida que transcurren los pocos segundos de la grabación, la angustia en la voz de Mariela, la madre del niño, se vuelve palpable, reflejando la gravedad de la situación que se estaba desarrollando. Este testimonio sonoro, presumiblemente grabado instantes después del grave cuadro de salud del menor, se suma a otros elementos de prueba que están siendo analizados minuciosamente por la fiscalía. Paralelamente a la investigación del audio, las autoridades están llevando a cabo el análisis exhaustivo de los teléfonos celulares que fueron incautados durante el allanamiento a la vivienda familiar. Esta medida busca obtener información crucial sobre los posibles eventos que condujeron a la muerte del niño, así como cualquier comunicación relevante que pueda aportar claridad al caso. El análisis de los dispositivos móviles se considera fundamental para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. \Ante la gravedad de los hallazgos preliminares y la creciente sospecha de un posible caso de maltrato infantil, la madre biológica, Mariela, ha roto el silencio en una entrevista periodística, defendiéndose públicamente de las acusaciones y responsabilizando al padre de Ángel por supuestos episodios de violencia durante su embarazo. 'Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué', afirmó la mujer, negando categóricamente cualquier agresión física hacia el menor por parte de su actual entorno. La postura de la defensa de la madre ante la Justicia se centra en desvincularla de cualquier responsabilidad en la muerte del niño, argumentando que su único objetivo fue protegerlo. El fiscal a cargo de la causa, Cristian Olazábal, ha confirmado que tanto la madre como su pareja se encuentran formalmente imputados como los principales sospechosos. Sobre ambos pesa una estricta medida de arraigo con control policial, con el objetivo de evitar cualquier intento de fuga de la ciudad. Las autoridades han advertido que ante el menor indicio de salida, se solicitará su inmediata detención preventiva, lo que demuestra la seriedad con la que se está llevando a cabo la investigación y la preocupación por la posible obstrucción a la justicia





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