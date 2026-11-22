El desempleo blue alcanza el 15,8% en el segundo trimestre de 2026. Un informe del IAG detalla el aumento de la precarización laboral, la caída del poder adquisitivo y la dependencia de ahorros para las familias argentinas.

El desempleo blue alcanzó el 15,8 por ciento de la población económicamente activa urbana durante el segundo trimestre de 2026, registrando la cifra más alta desde el año 2021. Este indicador, que suma 2,32 millones de personas buscando empleo sin lograr una inserción laboral estable, marca un retroceso significativo respecto al 12 por ciento registrado en el cuarto trimestre de 2023, momento en que asumió el gobierno de Javier Milei.

Crecimiento del desempleo desde 2023

El Instituto Argentina Grande (IAG), en su informe elaborado con microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, señala que la comparación con el mismo período de 2023 muestra un incremento de 2,8 puntos porcentuales. En estos tres años, 515.000 trabajadores se han sumado a este segmento vulnerable, de los cuales 292.000 pasaron a la desocupación y 222.000 realizan trabajos esporádicos mientras continúan buscando un empleo formal.

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Composición y datos oficiales vs encubierto

El cálculo del desempleo blue integra dos variables fundamentales: la tasa de desocupación abierta oficial y el desempleo ampliado o encubierto. En el segundo trimestre de 2026, ambos componentes alcanzaron el 7,9 por ciento de la población activa. Este nivel representa el máximo histórico de la administración iniciada en diciembre de 2023, comparado con el 6,2 por ciento del segundo trimestre de 2023 y el 5,7 por ciento del cuarto trimestre de ese mismo año.

Predominio de la informalidad en la creación de empleo

La precarización laboral ha sido la norma en la generación de puestos de trabajo durante 2025, donde ocho de cada diez nuevos empleos fueron informales. El 84,5 por ciento de los empleos creados carecía de derechos laborales plenos y no incluía aportes jubilatorios. Esta dinámica, que antes funcionaba como amortiguador, ha perdido efectividad para absorber a la población desempleada.

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Preferencia de los trabajadores por empleo formal

Contrario a la narrativa gubernamental sobre la preferencia por la flexibilidad, el Monitor de Opinión Pública de Zentrix de octubre reveló que el 67,2 por ciento de las personas prefiere una relación de dependencia en blanco con recibo y aportes. Solo el 26,9 por ciento opta por trabajar de manera independiente con monotributo, mientras que el 1,4 por ciento elige la ocupación informal sin registro.

Impacto en el poder adquisitivo y hogares

La pérdida de poder adquisitivo ha forzado a los hogares a implementar estrategias de supervivencia. Entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, el salario nominal del sector privado aumentó 22,69 por ciento, pero por debajo de la inflación del 23,64 por ciento del IPC. En el sector público, las remuneraciones mantienen caídas reales del 36 por ciento en el nivel nacional y del 13 por ciento en el provincial respecto a 2023.

Estrategias de ahorro y endeudamiento familiar

El 34 por ciento de los hogares recurrió al gasto de ahorros, el 17,4 por ciento contrajo deudas con conocidos y el 14,7 por ciento tomó préstamos financieros. Esta situación refleja una economía heterogénea, descrita por el IAG como una economía en K, donde la desigualdad y la precarización impactan directamente en la capacidad de consumo y la estabilidad de las familias argentinas.