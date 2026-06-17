Descuentos en televisores para renovar la pantalla del hogar antes del Mundial 2026

La reconocida cadena de supermercados ofrece descuentos y beneficios especiales en televisores, con precios rebajados y financiación en cuotas. Las promociones incluyen diferentes modelos, desde opciones más pequeñas para habitaciones hasta televisores de gran tamaño con tecnología 4K.

Una reconocida cadena de supermercados lanzó una serie de descuentos y beneficios especiales en televisores, con precios rebajados y financiación en cuotas . Se trata de una oportunidad pensada para quienes buscan renovar la pantalla del hogar antes de los encuentros más esperados.

Las promociones incluyen diferentes modelos, desde opciones más pequeñas para habitaciones hasta televisores de gran tamaño con tecnología 4K. Además de las rebajas directas, uno de los puntos más destacados es la posibilidad de acceder a planes de financiación con cuotas sin interés, una alternativa que permite distribuir el gasto y comprar equipos de mayor calidad. La cadena lanzó una campaña con distintos modelos de televisores en promoción, adaptados a diferentes necesidades y presupuestos.

Entre las principales opciones se encuentran modelos Full HD con Android TV, con un precio promocional de $244.999, con un descuento del 30% y la posibilidad de pagarlo en 12 cuotas sin interés. Otro modelo Full HD con Android TV tiene un valor promocional de $419.999. Con resolución 4K UHD y sistema Tizen, se ofrece a $719.999. Para quienes buscan una experiencia más cercana a la de un cine en casa, la cadena también incorporó modelos premium de mayor tamaño.

Entre ellos se destacan televisores de gran tamaño, con valores superiores pero acompañados por distintas alternativas de financiación. Estas promociones buscan acompañar la previa del Mundial 2026 y facilitar que los fanáticos puedan seguir cada partido con una mejor calidad de imagen desde sus hogares





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