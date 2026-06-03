Descuentos en supermercados y prohibición de ingreso a Brasil: noticias del día

Las promociones en supermercados vuelven a ser una herramienta buscada por los consumidores para aliviar el impacto de los precios en el presupuesto familiar. El gobierno de Brasil ha anunciado que prohibirá el ingreso al país de todos los argentinos que muestren su DNI en los controles de inmigración. Es importante seguir monitoreando la situación para tener una visión clara de lo que sucede en el futuro.

Las promociones en supermercados vuelven a ser una herramienta buscada por los consumidores para aliviar el impacto de los precios en el presupuesto familiar. En este contexto, las billeteras virtuales como Mercado Pago ofrecen descuentos importantes en productos de consumo masivo.

Los clientes que planifiquen sus compras con anticipación podrán acceder a rebajas significativas en productos de consumo masivo. En algunos casos, los productos están distribuidos a lo largo de toda la semana y cada cadena aplica condiciones particulares para acceder al beneficio. La mayoría de las promociones exige pagar mediante código QR utilizando dinero disponible en cuenta, aunque algunos supermercados también permiten utilizar tarjetas vinculadas a la aplicación.

Además, COTO ha incorporado un beneficio adicional para quienes necesitan realizar compras de mayor volumen durante junio. Los clientes que utilicen el Crédito de Mercado Pago podrán financiar sus compras en cuotas, una opción que puede resultar atractiva para quienes buscan abastecerse de productos de almacén, limpieza o artículos para el hogar.

Es importante revisar cada promoción antes de ir al supermercado, ya que los beneficios suelen tener condiciones específicas relacionadas con el medio de pago, los topes de reintegro y la modalidad de compra. Una planificación simple puede marcar una diferencia importante en el gasto mensual, especialmente cuando se combinan descuentos, promociones de góndola y programas de fidelización. Concentrar las compras grandes en los días con mayores beneficios puede ser una estrategia efectiva para ahorrar dinero.

Por otro lado, el gobierno de Brasil ha anunciado que prohibirá el ingreso al país de todos los argentinos que muestren su DNI en los controles de inmigración. Esto podría tener un impacto significativo en la economía argentina y en la relación entre ambos países. Es importante seguir monitoreando la situación para tener una visión clara de lo que sucede en el futuro





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Descuentos En Supermercados Prohibición De Ingreso A Brasil Economía Argentina Promociones De Góndola Programas De Fidelización

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YPF lanza múltiples descuentos y promociones para conductores y sociosYPF amplía su programa de beneficios con un 10% de descuento en Infinia los lunes, ofertas para sábados y domingos, 6% de descuento en combustibles entre la medianoche y las 6 am, y descuentos especiales para usuarios de Banco Nación, Club La Nación y socios 365, incluyendo bonos en lubricantes y tiendas Shell Select, todo con el objetivo de aliviar el gasto en movilidad

Read more »

Del boom de televisores al de helicópteros: las señales que entusiasman a las empresasEl consumo muestra señales desparejas, las empresas mantienen planes de inversión y los hombres de negocios reclaman previsibilidad, baja de tasas y reformas para sostener la recuperación

Read more »

Empleadas domésticas: las niñeras y las cuidadoras de adultos mayores tendrán un nuevo aumento junioEl incremento del vigente semestre se dividió en 4 tramos que marcarán el monto total del haber y del aguinaldo.

Read more »

China crea un “DNI” digital único para robots humanoides y ya tiene más de 28.000 registradosLos robots humanoides continúan expandiéndose y China tomó una decisión drástica

Read more »