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Descuentos de hasta 30% en nafta y gasoil: guía de YPF, Shell y Axion

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Descuentos de hasta 30% en nafta y gasoil: guía de YPF, Shell y Axion
YPF · Shell · Axion
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Descubrí cómo obtener descuentos de hasta 30% en nafta y gasoil con las apps de YPF, Shell y Axion, y las promociones bancarias vigentes en noviembre.

En noviembre, las principales estaciones de servicio del país, como YPF, Shell, Axion y Puma, confirmaron descuentos que permiten obtener rebajas de hasta el 30% en el valor final de la nafta y el gasoil. La clave está en planificar el día de carga, elegir el medio de pago adecuado y aprovechar el beneficio diario, semanal o mensual.

Estrategias de YPF y servicios asociados

La red de YPF concentra la mayoría de sus beneficios a través de la App YPF y el programa ServiClub. Los usuarios pueden combinar rebajas según el día, el tipo de combustible y el canal de pago. Por ejemplo, hay un 10% de descuento todos los días pagando con dinero en cuenta en la App YPF, con un tope de $5000 por semana.

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Además, hay un 15% los martes en combustibles Infinia e Infinia Diesel desde la app. Se suma un 3% extra con terminales de autodespacho y 6% adicional por cargar entre las 0 y las 6. También hay canje de puntos ServiClub por vouchers de $1500 a $4000 para descontar en el surtidor.

Hay un 5% de rebaja diaria para socios del Automóvil Club Argentino, con un tope mensual de $18.000. A esto se suman los acuerdos con bancos y billeteras que detallamos a continuación para optimizar tus compras.

Ofertas bancarias destacadas en noviembre

El Banco Ciudad ofrece 10% los domingos con un tope de $10.000 y 20% para quienes cobran sueldo o jubilación en la entidad, con un tope de $20.000. El Banco Nación proporciona 20% los viernes pagando con BNA+ y tarjetas Visa o Mastercard, con un tope de $10.000.

El BBVA presenta un paquete Black+ Save con 20% los días con tarjetas de crédito vía MODO en App YPF, con un tope mensual de $100.000. Macro ofrece 20% a 30% los miércoles con MODO desde App Macro o App YPF, con topes que van de $8000 a $20.000.

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Galicia da 15% los lunes para clientes Éminent con un tope de $15.000 y 10% para el resto con un tope de $10.000 pagando con MODO. Además, hay $5000 extra en tope de reintegro y 10% más de descuento para quienes cobran sueldo. Santander ofrece 10% a 15% los jueves con Visa Crédito desde App YPF, con un tope de $20.000 y requiere suscripción.

Patagonia permite hasta 20% los jueves con tarjetas vía MODO, con un tope de $15.000. Las fintechs Prex y Brubank dan 10% los lunes y martes respectivamente en cargas desde $35.000, con topes de $6000.

Promociones de Shell y alianzas comerciales

La red Shell, operada por Raízen, ofrece descuentos directos y beneficios por fidelización a través de la app Shell Box y acuerdos con bancos. Hay 10% los miércoles en combustibles V-Power desde la app, con un tope semanal de $5000.

También hay una Tarjeta 365 que ofrece 10% de lunes a viernes en V-Power con un tope semanal de $5000 y 5% en nafta súper con un tope de $2.000. Jumbo+ y Vea Ahorro dan 10% los jueves, sumando 5% extra con Cencopay.

En el ámbito bancario, el Banco Ciudad mantiene 10% los domingos con un tope de $10.000 y 20% para quienes cobran sueldo o jubilación con un tope de $20.000. Santander ofrece 15% los jueves para clientes Select con Visa Crédito, con un tope de $15.000.

El Banco Nación da 20% los viernes con BNA+ y tarjetas Visa o Mastercard, con un tope de $10.000. Credicoop ofrece 15% los martes con tarjetas vía MODO con un tope de $4500 y 20% con Cabal con un tope de $6000.

Oportunidades de Galicia y Macro en Shell

Galicia proporciona 15% los lunes para clientes Éminent con un tope de $15.000 y 10% para el resto con un tope de $10.000 pagando con MODO. Hay $5000 extra en tope de reintegro y 10% más de descuento para quienes cobran sueldo.

Macro ofrece 20% los miércoles y hasta 30% para Macro Selecta, con un tope de $20.000. Patagonia permite hasta 25% los jueves con tarjetas vía MODO, con un tope de $15.000.

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Supervielle da 20% los domingos con tarjetas vía MODO, con un tope de $15.000 para Identité y $10.000 para general. El BBVA mantiene su paquete Black+ Save con 20% los días con tarjetas de crédito vía MODO en App YPF, con un tope mensual de $100.000.

Cada litro suma kilómetros Shell Box, canjeables por saldo o compras en tiendas Select.

Descuentos en Axion con la app ON

En Axion, la app ON es la puerta de entrada a los descuentos, que se potencian con promociones bancarias. Hay 10% los lunes y viernes en Quantium y Quantium Diesel, con un tope mensual de $7000 a $14.000 según usuario.

También hay 5% todos los días en nafta súper para cargas desde 25 litros. En acuerdos bancarios, el Banco Ciudad ofrece 10% los domingos con un tope de $10.000 y 20% para quienes cobran sueldo o jubilación con un tope de $20.000.

El Banco Nación proporciona 20% los viernes con BNA+ y tarjetas de crédito, con un tope de $10.000. Galicia da 15% los lunes para clientes Éminent con un tope de $15.000 y 10% para el resto con un tope de $10.000 pagando con MODO.

Macro ofrece 20% los miércoles para general y 30% para Selecta, con topes de $8000 a $20.000. Santander ofrece 15% los jueves con tarjeta de crédito, con un tope de $15.000 para Select.

Supervielle da 10% los domingos con tarjetas vía MODO, con un tope de $15.000 para Identité. Brubank ofrece 10% los martes con débito Visa con un tope de $4000 y hasta 30% los fines de semana para Ultra.

Banco del Sol permite 20% los jueves con débito, con un tope de $6000. El BBVA mantiene su paquete Black+ Save con 20% los días con tarjetas de crédito vía MODO en App YPF, con un tope mensual de $100.000. Las cargas suman puntos ON para canjear en surtidor o tiendas On The Run.

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