Descuentos Banco Provincia Noviembre: YPF, Supermercados y Cuenta DNI

Banco Provincia activa promociones en YPF con MasterCard y renovadas ofertas Cuenta DNI. Conoce los reintegros en combustibles, gastronomía y supermercados este noviembre.

El Banco Provincia ha oficializado un paquete de incentivos financieros para el mes de noviembre, dirigido específicamente a sus clientes que buscan optimizar sus gastos cotidianos. Esta iniciativa incluye descuentos directos en combustibles para usuarios de tarjetas MasterCard y una renovación completa del esquema de beneficios para la Cuenta DNI. Las promociones abarcan desde estaciones de servicio YPF hasta supermercados, gastronomía y comercios locales en toda la provincia.

Beneficios Combustibles YPF MasterCard

Los usuarios de tarjetas MasterCard emitidas por el Banco Provincia tienen acceso a un reintegro del 10% en sus cargas de combustible durante el mes de noviembre. Para calificar a este beneficio, es obligatorio realizar el pago a través de la aplicación oficial de la petrolera YPF y superar un monto mínimo de compra de $35.000. La promoción aplica exclusivamente los días lunes, lo que permite a los conductores planificar sus visitas a las estaciones de servicio estratégicamente.

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El tope de devolución está fijado en $6.000 por semana. Dado que noviembre cuenta con cuatro días lunes, los clientes pueden recuperar hasta $24.000 en total si cumplen con los requisitos en cada jornada. Este beneficio está disponible para las tres modalidades de tarjetas de la entidad: crédito, débito y prepaga. La estructura permite ahorrar significativamente en gastos de transporte para quienes utilizan vehículos particulares de manera regular.

Movilidad con Cabify y Nuevos Usuarios

Además de los descuentos en gasolina, Banco Provincia ha integrado ofertas específicas para el uso de la plataforma de transporte Cabify. Bajo la iniciativa Go to work, los usuarios pueden obtener un voucher que cubre el 100% del valor de un viaje, con un límite de $25.000 por trayecto. Este incentivo está diseñado para commuters laborales que realizan sus traslados en las franjas horarias matutinas.

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Para activar este cupón, los viajes deben completarse entre las 7 y las 10 de la mañana, de lunes a viernes. Tras finalizar el recorrido, el sistema notifica al usuario para que utilice el voucher ese mismo día antes de las 23:59. El beneficio se puede aprovechar hasta cuatro veces por usuario durante todo noviembre. Asimismo, los nuevos usuarios o quienes no hayan viajado en los últimos 90 días reciben un 50% de descuento en sus próximos cinco traslados usando el código 5MASTER, con un máximo de $4.000 por viaje.

Nuevos Retornos en Cuenta DNI

La Cuenta DNI del Banco Provincia ha actualizado su catálogo de retornos para noviembre, ampliando las categorías de consumo con reintegros significativos. Los clientes pueden obtener un 20% de descuento en comercios de cercanía adheridos de lunes a viernes. Este beneficio tiene un tope semanal de $6.000, el cual se logra con consumos de $30.000, facilitando el apoyo al comercio local con ahorros reales.

En el sector de gastronomía, la entidad ofrece un 25% de descuento los fines de semana. El tope de reintegro es de $8.000 por semana, alcanzable con $32.000 en gastos en restaurantes adheridos. Para ferias y mercados bonaerenses, el descuento aumenta al 40% todos los días de la semana, con un tope de $6.000 obtenido con tickets de $15.000. Estas condiciones buscan incentivar el consumo dentro de la provincia durante todo el mes.

Categorías Específicas y Pagos Sin Interés

Existen promociones segmentadas para rubros como Universidades, con un 40% de ahorro diario hasta $6.000, y para Pet shops y veterinarias, que otorgan un 30% de descuento los sábados. En YPF Full, el fin de semana permite un 25% de ahorro con tope de $8.000. Las marcas destacadas como Havanna y Luccianos ofrecen un 30% de ahorro mensual con tope de $15.000. Supermercados y librerías también tienen descuentos del 20% y 10% respectivamente.

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Finalmente, las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI permiten hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos distintos a alimentos, mediante pagos QR desde la aplicación. Esta opción también aplica a tarjetas físicas. Para farmacias y perfumerías, el descuento del 10% se mantiene en miércoles y jueves sin tope de reintegro, garantizando beneficios constantes en salud y cuidado personal durante la última parte de la semana.