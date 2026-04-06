Descubrimiento Revelador: Marte Revela un Núcleo Sólido y una Historia Interior Compleja

Un nuevo estudio publicado en Nature confirma la existencia de un núcleo interno sólido en Marte, similar a la Tierra, desafiando las teorías previas y abriendo nuevas perspectivas sobre la evolución del planeta rojo.

Marte , el planeta rojo que alguna vez creímos un desierto inerte, revela ahora una estructura interna más compleja y dinámica de lo imaginado. Una investigación trascendental, publicada en la prestigiosa revista Nature, ha confirmado la existencia de un núcleo interno sólido bajo la superficie marciana. Este hallazgo redefine nuestra comprensión de la geología planetaria y abre interrogantes fascinantes sobre la evolución de Marte y su relación con la Tierra.

El estudio, basado en el análisis de los “marsquakes” (martemotos) detectados por la sonda InSight entre 2018 y 2022, ha proporcionado una nueva perspectiva sobre la composición y estructura interna del planeta. Durante mucho tiempo, la comunidad científica creyó que el núcleo de Marte era completamente líquido, una suposición que ahora ha sido descartada. El análisis de las ondas sísmicas, que viajan a través del interior planetario, ha permitido a los científicos identificar un núcleo interno sólido, compuesto principalmente por hierro y níquel, con trazas de elementos ligeros como el oxígeno. Esta configuración, similar a la de la Tierra, nos invita a reflexionar sobre las similitudes y diferencias en la historia geológica de ambos planetas rocosos. La confirmación del núcleo sólido marciano es un logro científico de gran importancia. La sonda InSight, con sus instrumentos de alta precisión, ha sido fundamental para desentrañar los secretos del interior marciano. A pesar de que la misión terminó oficialmente en 2022, cuando la acumulación de polvo en sus paneles solares impidió su funcionamiento, los datos recopilados durante su operación continúan siendo analizados, ofreciendo nuevas e importantes revelaciones. Este descubrimiento, además de modificar nuestra visión de Marte, nos ayuda a entender mejor la evolución de los planetas rocosos en general. El hecho de que Marte posea un núcleo sólido, aunque de menor tamaño que el terrestre, sugiere que en el pasado tuvo un campo magnético propio, similar al que protege a la Tierra de la radiación solar. Este campo magnético, generado por el movimiento del núcleo metálico, juega un papel crucial en la habitabilidad de un planeta. La investigación nos impulsa a repensar la historia marciana y a buscar pistas sobre las condiciones que llevaron a la desaparición de su campo magnético y, posiblemente, a la pérdida de su atmósfera. Los hallazgos de InSight nos muestran un Marte dinámico y complejo, con un pasado interior que guarda la clave de cómo los planetas nacen, evolucionan y, en algunos casos, mueren. El estudio de los “marsquakes” ha revelado información valiosa sobre la estructura interna del planeta, incluyendo el tamaño y la composición del núcleo, la naturaleza del manto y la corteza. Estos datos son cruciales para comprender la geodinámica marciana, es decir, los procesos que han modelado la superficie del planeta a lo largo de su historia. La investigación también destaca la importancia de las misiones sísmicas en la exploración planetaria. Las ondas sísmicas, como las generadas por los martemotos, son herramientas poderosas que permiten a los científicos “ver” el interior de los planetas, incluso a miles de kilómetros de profundidad. Aunque actualmente no hay nuevas misiones sísmicas en marcha para estudiar el núcleo de Marte con mayor detalle, los datos de InSight seguirán siendo analizados y refinados en los próximos años, esperando que revelen aún más detalles sobre la estructura interna del planeta rojo





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