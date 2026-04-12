Descubrimiento Revela Bloques Monumentales del Faro de Alejandría Sumergidos en el Mediterráneo

Un equipo de arqueólogos descubre 22 bloques monumentales del Faro de Alejandría, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, en el puerto oriental de Egipto. El proyecto internacional PHAROS busca reconstruir digitalmente esta estructura icónica.

En las profundidades del Mar Mediterráneo , un descubrimiento trascendental ha emergido: un equipo de arqueólogos ha hallado 22 bloques monumentales pertenecientes al legendario Faro de Alejandría. Estas imponentes estructuras, que han permanecido sumergidas durante siglos en el puerto oriental de Egipto , son parte integral de una historia milenaria que se revela lentamente.

El hallazgo es el resultado del proyecto internacional PHAROS, una colaboración fructífera entre el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, liderado por la destacada arqueóloga Isabelle Hairy, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, y la Fundación Dassault Systèmes. La misión principal de esta iniciativa ambiciosa es la exploración y escaneo exhaustivo de los elementos encontrados. El objetivo final es la reconstrucción digital de la estructura, un faro icónico reconocido como una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.\El equipo arqueológico ha rescatado una variedad de elementos arquitectónicos, incluyendo dinteles, jambas, umbrales y losas de pavimento, cada uno con un peso asombroso que oscila entre 70.000 y 80.000 kilogramos. Estas piezas formaban parte de la entrada monumental del Faro, un ejemplo magistral de la fusión de las técnicas arquitectónicas egipcias y griegas. Aunque las ruinas submarinas del Faro han sido visibles desde 1968, ha sido el trabajo arqueológico sistemático, que se ha desarrollado durante más de dos décadas, lo que ha permitido este descubrimiento significativo. En 1994, el arqueólogo francés Jean-Yves Empereur lideró una exploración a gran escala, documentando más de 3300 objetos, incluyendo esfinges, obeliscos, columnas y bloques de granito. Estos bloques recientemente recuperados son el fruto de tres décadas de investigación submarina, iniciadas por Empereur, quien identificó los primeros indicios del faro sumergido. Ahora, gracias a la tecnología de vanguardia, el equipo ha logrado recuperar las piezas más impresionantes, superando los desafíos que impone el entorno submarino.\Para complementar la reconstrucción digital, un equipo multidisciplinario de expertos, que incluye historiadores, arqueólogos, numismáticos y arquitectos, está llevando a cabo una investigación exhaustiva que abarca descripciones y representaciones antiguas de la torre. Cada uno de los bloques, que pueden llegar a pesar hasta 80 toneladas, será sometido a un escaneo detallado utilizando técnicas de fotogrametría. Los especialistas de la Fundación Dassault Systèmes se encargarán del análisis digital y la reposición virtual de los bloques, ensamblándolos como piezas de un gigantesco rompecabezas arqueológico. El Faro de Alejandría, erigido a principios del siglo III a.C. bajo el reinado de Ptolomeo I Sóter, fue una obra maestra de la ingeniería antigua, construida por el arquitecto griego Sóstrato de Cnido. Se elevaba majestuosamente a más de 100 metros de altura sobre la isla de Faro, sirviendo como guía segura para los barcos que navegaban por las peligrosas aguas costeras de Alejandría. Durante más de 1600 años, ostentó el título de la estructura más alta construida por el hombre, hasta que un terremoto en 1303 lo devastó. Las piedras restantes fueron posteriormente reutilizadas por el sultán Al-Ashraf Sayf al-Din Qa’it Bay para la construcción de una fortaleza en el mismo lugar, en 1477, un testimonio de la perdurable importancia del faro a lo largo de los siglos





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