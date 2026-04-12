Descubrimiento de una Ciudad Celta de 2200 Años Revela una Metrópolis Comercial en la República Checa

Un hallazgo arqueológico sin precedentes en la República Checa revela una extensa ciudad celta de más de 2200 años de antigüedad. El asentamiento, que abarca 25 hectáreas, ofrece una visión única de la vida celta, su comercio y su organización social en la Edad del Hierro. El descubrimiento de miles de artefactos, incluyendo monedas de oro, joyas y objetos de cerámica, desafía las nociones tradicionales sobre el papel de los celtas en el comercio europeo.

Un descubrimiento monumental ha conmocionado a la comunidad arqueológica internacional: la confirmación del hallazgo de una extensa ciudad celta , con más de 2200 años de antigüedad, en la República Checa .

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El asentamiento, que se extiende a lo largo de aproximadamente 25 hectáreas, fue descubierto de manera inesperada por investigadores mientras realizaban estudios de suelo preparatorios para la construcción de la autopista D35, cerca de la ciudad de Hradec Králové. El Museo de Bohemia Oriental informó que la zona ha permanecido prácticamente intacta a lo largo de los siglos, protegida tanto de las intervenciones agrícolas modernas como de posibles saqueos.<\/p>

Esta preservación excepcional ha permitido conservar una estructura urbana que presenta una densidad de objetos pocas veces vista en la Europa Central durante la Edad del Hierro. Los expertos, bajo la dirección del arqueólogo Tomáš Mangel de la Universidad de Hradec Králové, han logrado catalogar, hasta el momento, más de 22.000 piezas individuales. Entre los hallazgos más notables se encuentran cientos de monedas de oro y plata, joyas de bronce y hierro, broches, brazaletes, componentes metálicos de cinturones, cuentas de vidrio y cerámica de alta calidad.<\/p>

La magnitud del descubrimiento es tal que el profesor Mangel, en declaraciones al medio Live Science, describió el sitio como “incomparable en su escala y carácter dentro de Bohemia”.La presencia constante de ámbar en el yacimiento proporciona evidencia sólida de que la ciudad funcionó como un importante nodo logístico dentro de la histórica Ruta del Ámbar, la red comercial vital que conectaba el mar Báltico con el Mediterráneo. El estudio técnico del asentamiento promete arrojar luz sobre el funcionamiento de los centros logísticos entre los siglos III y I a. C.<\/p>

Un aspecto particularmente interesante es la ausencia de murallas o estructuras defensivas. Según los especialistas, esto indica que se trataba de una metrópolis abierta, donde la actividad económica prevalecía sobre la militar. “La falta de fortificaciones sugiere un enclave abierto, enfocado principalmente en el intercambio comercial en lugar de la defensa”, explicó Mangel a Live Science.<\/p>

La infraestructura de la ciudad incluía viviendas, talleres artesanales especializados y, al menos, un santuario religioso, lo que evidencia una organización social compleja y un elevado nivel de sofisticación técnica, especialmente en el ámbito de la metalurgia, característica de la cultura celta de La Tène. El descubrimiento de diversos moldes utilizados para la acuñación de monedas es crucial para comprender el dinamismo comercial del sitio. Los investigadores sugieren que el enclave no solo servía como punto de almacenamiento, sino también como un centro de producción y redistribución de bienes de lujo y conocimientos técnicos. Esta dinámica desafía la visión tradicional que minimizaba el papel de los celtas en el comercio europeo antes del ascenso del Imperio Romano.<\/p>

Maciej Karwowski, arqueólogo de la Universidad de Viena y ajeno a la excavación, calificó el hallazgo como “particularmente interesante” y resaltó su similitud con otros enclaves estratégicos ubicados en el corredor comercial del ámbar. Si bien la región de Bohemia históricamente se ha asociado con la tribu celta de los Boii, el equipo de investigación mantiene cautela respecto a la identidad étnica precisa de los antiguos habitantes de la metrópolis. El profesor Mangel advirtió contra las interpretaciones erróneas del pasado que tienden a conectar mecánicamente los nombres antiguos con la geografía actual. La ausencia de inscripciones en el sitio dificulta determinar si la ciudad fue exclusivamente habitada por los Boii o si se trató de un punto cosmopolita de tránsito multiétnico.<\/p>

Se espera que durante las próximas vacaciones de invierno, el Museo de Bohemia Oriental inaugure una exposición abierta al público para exhibir una selección de las valiosas piezas recuperadas, ofreciendo así una ventana al pasado celta y sus conexiones comerciales y culturales.<\/p>





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