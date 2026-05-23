Un nuevo sistema hidráulico utilizado por los antiguos egipcios para levantar bloques de piedra de gran tamaño en sus monumentos ha sido descubierto por la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA). Este sistema, basado en la gestión de agua y sedimentos, podría haber permitido transportar bloques de varias toneladas con eficiencia, evitando la necesidad de nuevas posibilidades para explicar la construcción de monumentos que hasta ahora parecían desafiar la lógica de la ingeniería antigua.

La Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA) ha descubierto un sistema hidráulico innovador utilizado por los antiguos egipcios para levantar bloques de piedra de gran tamaño en sus monumentos.

Este sistema, basado en la gestión de agua y sedimentos, podría haber permitido transportar bloques de varias toneladas con eficiencia, evitando la necesidad de nuevas posibilidades para explicar la construcción de monumentos que hasta ahora parecían desafiar la lógica de la ingeniería antigua. Este método, que funcionaba como una especie de presa de retención de sedimentos, regulando el flujo de agua y creando un lago temporal que suministraba agua para las tareas de elevación y retención, demuestra un conocimiento avanzado de hidráulica.

Los antiguos egipcios no solo lograron aprovechar el exceso de agua del Nilo, sino que también lo utilizaron para optimizar el proceso de construcción de sus monumentos. Este enfoque marcó un cambio decisivo en la arquitectura monumental del Antiguo Egipto. En apenas una generación, el tamaño de los bloques de piedra empleados en las obras se duplicó.

Para la época de la construcción de la pirámide de Keops, trasladar estas enormes piezas mediante rampas tradicionales habría requerido al menos 4000 obreros trabajando de forma continua, mientras que un sistema hidráulico de elevación habría reducido notablemente la dependencia de fuerza humana. El hallazgo de este sistema sugiere que los antiguos arquitectos egipcios poseían conocimientos sofisticados de ingeniería hidráulica, probablemente aplicados también en la construcción de otros monumentos





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