Descubren un núcleo sólido en la Luna, similar al de la Tierra

Un nuevo estudio revela que el núcleo de la Luna es sólido y denso, similar al de la Tierra, lo que podría reescribir nuestra comprensión del satélite y del sistema solar.

Desde los albores de la exploración espacial, con el emblemático alunizaje del Apolo 11 en 1969, la Luna ha cautivado la imaginación de científicos y astrónomos, convirtiéndose en un objeto de estudio constante y profundo.

A lo largo de las décadas, se han propuesto numerosas hipótesis sobre su composición interna, buscando desentrañar los secretos que se ocultan bajo su superficie aparentemente inerte. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de estas teorías había logrado ofrecer una confirmación precisa y definitiva sobre la naturaleza de su corazón. Un reciente estudio, publicado en la prestigiosa revista Nature, ha logrado arrojar luz sobre esta antigua incógnita, marcando un hito en nuestra comprensión del satélite natural de la Tierra.

El avance científico, liderado por el Dr. Arthur Briaud, investigador del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, y un equipo internacional de expertos, ha confirmado un aspecto fundamental de la Luna que durante mucho tiempo permaneció envuelto en el misterio: la existencia de un núcleo interno sólido, notablemente similar al de nuestro propio planeta y con una densidad comparable a la del hierro. Este descubrimiento trascendental pone fin a un debate que se ha prolongado durante décadas, redefiniendo nuestra percepción de la estructura lunar y abriendo nuevas vías para la investigación del sistema solar en su conjunto.

La confirmación de un núcleo sólido en la Luna no solo valida las teorías más recientes, sino que también proporciona una base sólida para futuras investigaciones sobre la formación y evolución de los cuerpos celestes. El estudio revela que el núcleo lunar está compuesto por dos capas claramente diferenciadas: una capa externa, caracterizada por su estado fluido, y una capa interna, sólida y densa.

Esta estructura es sorprendentemente análoga a la que se encuentra en el centro de la Tierra, lo que sugiere procesos geológicos similares en ambos cuerpos celestes. La capa interna, con una densidad de 7.822 kg/m³, se asemeja notablemente a la del hierro, lo que indica que este metal desempeña un papel crucial en su composición. El radio de la capa externa fluida se estima en aproximadamente 362 kilómetros, mientras que el núcleo sólido alcanza un diámetro de 258 kilómetros.

En conjunto, estas dos capas representan alrededor del 15% del radio total de la Luna, lo que subraya la importancia de comprender su estructura interna para comprender la dinámica general del satélite. La similitud en la densidad entre el núcleo interno lunar y el hierro terrestre no es una coincidencia; sugiere que ambos núcleos se formaron a través de procesos similares de diferenciación planetaria, donde los materiales más densos se hundieron hacia el centro bajo la influencia de la gravedad.

Este hallazgo proporciona nuevas pistas sobre el campo magnético lunar y su evolución a lo largo de miles de millones de años, un aspecto crucial para comprender la historia temprana del sistema solar. La investigación que condujo a este descubrimiento innovador se basó en un análisis exhaustivo de datos recopilados por diversas misiones espaciales y experimentos de alcance lunar.

Los científicos desarrollaron sofisticadas simulaciones que combinaron datos sísmicos, mediciones de deformaciones gravitacionales y análisis de las variaciones en la distancia entre la Tierra y la Luna. Estas simulaciones permitieron modelar con precisión el perfil estimado del interior lunar, revelando la existencia del núcleo sólido y sus características principales.

Es importante destacar que los resultados de este estudio coinciden con una hipótesis previamente propuesta en 2011 por científicos de la NASA, quienes ya habían sugerido la posibilidad de un núcleo sólido en la Luna. Este descubrimiento no solo valida la hipótesis de la NASA, sino que también proporciona una confirmación independiente y más detallada de la estructura interna lunar.

La comprensión del proceso de formación y evolución de la Luna es fundamental para comprender la historia temprana del sistema solar. La Luna, en sus primeros mil millones de años, poseía un campo magnético sorprendentemente fuerte, generado por la actividad interna de su núcleo.

Sin embargo, este campo magnético desapareció hace miles de millones de años, un evento que aún no se comprende completamente. Los investigadores creen que el movimiento del núcleo interno lunar generó corrientes eléctricas que crearon un campo de inducción magnética. A medida que el núcleo interno se enfriaba, el campo magnético se debilitó y finalmente se extinguió.

Estudiar cómo se formó y se desactivó el campo magnético lunar podría proporcionar información valiosa sobre la historia temprana del sistema solar y sobre el origen de otros cuerpos celestes





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