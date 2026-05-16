Descubren objetos históricos en el barco del pirata Barbanegra: un hallazgo que redefine la historia pirata

Arqueólogos encuentran herramientas, fragmentos de libros y restos de construcciones en el barco del temido pirata Barbanegra, guiando los hábitos de vida en alta mar.

Un equipo de arqueólogos marinos ha realizado uno de los hallazgos más importantes de la historia pirata, descubriendo valiosos objetos en el interior del famoso barco de Barbanegra , el Queen Anne's Revenge .

Este descubrimiento ha permitido reconstruir parte de la vida del pirata y su tripulación, cambiando la percepción que se tenía de su realidad en alta mar. Entre los objetos hallados se encuentran herramientas, utensilios de cocina, fragmentos de libros y restos de viviendas temporales que los piratas construían en la cubierta para protegerse de los terremotos y las lluvias. Barbanegra, cuyo nombre real era Edward Teach, fue uno de los piratas más temidos del siglo XVIII.

Dominó el Caribe y las rutas marítimas del Atlántico Norte durante años, dejando un rastro de destrucción y leyenda. Los arqueólogos creen que algunos de los fragmentos de libros encontrados podrían haber pertenecido al propio Barbanegra, lo que aportaría una muestra única de su personalidad y pensamientos. De acuerdo con los expertos, este hallazgo representa un hito en la arqueología marítima, ya que confirma teorías sobre la vida cotidiana a bordo de los barcos piratas.

Además, los objetos recuperados podrían revelar nuevos detalles sobre las tácticas de supervivencia y organización que utilizaban estas tripulaciones. Este descubrimiento, considerado como uno de los más significativos del siglo, ha llamado la atención de historiadores, museos y también de Buscadores de tesoros alrededor del mundo. Algunos ya han comenzado a especular sobre lo que más se podría encontrar en las profundidades de los océanos, donde aún yacen enormes tesoros sin explorar





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