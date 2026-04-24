Descubren en la Patagonia un cocodrilo prehistórico que caminaba sobre tierra firme

Paleontólogos del Conicet hallaron restos fósiles de un cocodrilo terrestre que habitó la Patagonia hace 85 millones de años, desafiando la imagen tradicional de estos reptiles como depredadores acuáticos.

Un equipo de paleontólogos del Conicet ha realizado un descubrimiento trascendental en la provincia de Río Negro, Argentina, que desafía las concepciones tradicionales sobre los cocodrilos prehistóricos.

Los restos fósiles encontrados en el Área Natural Protegida Paso Córdoba, cerca de General Roca, revelan la existencia de un cocodrilo terrestre que habitó la Patagonia hace aproximadamente 85 millones de años, durante el período Cretácico. Este hallazgo es particularmente significativo porque este reptil no era un depredador acuático como los cocodrilos modernos, sino que estaba adaptado para la vida en tierra firme.

La Patagonia, una vez más, se consolida como un territorio clave para comprender la evolución de la vida en Sudamérica durante el Cretácico. El descubrimiento se inició con la identificación de un fragmento de cráneo por parte de Facundo Riguetti, becario posdoctoral del CONICET, durante una excavación en la Formación Bajo de la Carpa.

Esta formación geológica, que data de hace 85 millones de años, se caracteriza por un ambiente con cursos de agua temporarios y zonas influenciadas por la acción del viento, un paisaje mucho más seco que las selvas húmedas o los grandes sistemas acuáticos que a menudo asociamos con los cocodrilos. La ampliación de la excavación reveló más huesos pertenecientes al mismo ejemplar, incluyendo partes del cráneo, vértebras y elementos de las extremidades.

La calidad y la variedad de los restos recuperados son cruciales, ya que permitirán a los investigadores reconstruir con mayor precisión la anatomía, la locomoción y el rol ecológico de este antiguo reptil. Se estima que el ejemplar adulto medía alrededor de un metro de largo, sin incluir la cola.

La postura de este cocodrilo era notablemente diferente a la de sus parientes acuáticos actuales; tenía las patas ubicadas directamente debajo del cuerpo, lo que le confería una postura más erguida y una mayor agilidad para caminar. Esta adaptación sugiere que la vida en tierra firme era una parte integral de su existencia, y que no dependía principalmente del agua para cazar o sobrevivir.

Los investigadores del Conicet creen que los restos podrían corresponder a *Notosuchus terrestris*, una especie de cocodrilo terrestre ya conocida en la paleontología argentina. Sin embargo, el análisis detallado de los huesos es fundamental para confirmar esta identificación. Si se confirma que se trata de *Notosuchus terrestris*, el hallazgo enriquecerá el conocimiento existente sobre esta especie, proporcionando información valiosa sobre su anatomía y su comportamiento.

No obstante, si los estudios revelan que los restos pertenecen a una especie desconocida, el descubrimiento tendría un impacto aún mayor, agregando un nuevo registro de cocodrilos fósiles en Paso Córdoba y ampliando nuestra comprensión de la diversidad de reptiles que habitaban la Patagonia durante el Cretácico. El trabajo de investigación fue una colaboración entre especialistas del Conicet, la Universidad Nacional de Río Negro, el Museo Paleontológico Municipal Ernesto Bachmann y la Fundación Azara-Universidad Maimónides.

La investigación continua con el análisis exhaustivo de las piezas recuperadas, con el objetivo de precisar la anatomía del ejemplar y su relación con otros cocodrilos prehistóricos de la región. Este descubrimiento no solo aporta datos sobre un cocodrilo terrestre específico, sino que también subraya la importancia de la Patagonia como un sitio paleontológico de primer orden para reconstruir la historia de la vida en Sudamérica durante el Cretácico, un período crucial en la evolución de los reptiles y los dinosaurios





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