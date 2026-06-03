Descubren el secreto de las pirámides de Egipto: un sistema hidráulico de elevación

Un grupo de científicos ha descubierto un sistema hidráulico de elevación que permitió a los antiguos egipcios transportar bloques de piedra de varias toneladas con eficiencia, cambiando la forma en que se construyeron las pirámides.

Novedades y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas fascinaron a historiadores, arqueólogos y turistas durante varios siglos. Su precisión arquitectónica y la magnitud de las piedras utilizadas generaron teorías que van desde la fuerza humana hasta la intervención de criaturas sobrenaturales.

Sin embargo, un grupo de científicos, liderado por Xavier Landreau del Instituto Paleotécnico de la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA), ha descubierto un hallazgo innovador sobre cómo se erigieron estas estructuras. Según sus investigaciones, los antiguos egipcios diseñaron un sistema hidráulico de elevación que les permitió transportar bloques de piedra de varias toneladas con eficiencia.

Este método, basado en la gestión de agua y sedimentos, podría haber permitido levantar los bloques desde el centro de la pirámide hacia los niveles superiores, utilizando agua libre del foso seco. El hallazgo abre nuevas posibilidades para explicar la construcción de monumentos que hasta ahora parecían desafiar la lógica de la ingeniería antigua. , las pirámides.

Foto: Shutterstock Este sistema no solo facilita la explicación del transporte y posicionamiento de los enormes bloques, sino que también demuestra un conocimiento avanzado de hidráulica. Gisr el-Mudir funcionaba como una especie de presa de retención de sedimentos, regulando el flujo de agua y creando un lago temporal que suministraba agua para las tareas de elevación.

Mientras tanto, la sección sur del foso seco contenía compartimentos que actuaban como un sistema de purificación y retención, asegurando que el agua utilizada estuviera libre de partículas que pudieran obstruir el mecanismo. Los antiguos egipcios lograron convertir el exceso de agua del Nilo en una ventaja, permitiéndoles transportar bloques de piedra de varias toneladas con eficiencia.

El tamaño de los bloques utilizados en las obras se duplicó en apenas una generación, y trasladar estas enormes piezas mediante rampas tradicionales habría requerido al menos 4000 obreros trabajando de forma continua, mientras que un sistema hidráulico de elevación habría reducido notablemente la dependencia de fuerza humana





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pirámides Egipto Ingeniería Hidráulica Sistemas De Elevación Historia Antigua

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arqueólogos encuentran el mayor tesoro de la Humanidad: hallan en el fondo del mar una pirámide más antigua que las pirámides de EgiptoEl sorprendente descubrimiento se produjo frente a las costas de Japón. Se trata de una monumental estructura que refuerza las teorías sobre la existencia de una civilización pérdida.

Read more »

Arqueólogos desentierran uno de los tesoros más preciados de la historia y recuperan una maravilla de un siglo de antigüedadUna de las estatuas más antiguas de la historia fue desenterrada y completó una pieza del antiguo Egipto.

Read more »

Tutankamón en Vicente López: cómo es la muestra que reconstruye la vida y la muerte del faraón niñoLa muestra “Tutankamón, la experiencia” reúne reproducciones de los objetos hallados en la tumba del faraón y propone un viaje por sus creencias, rituales y vida cotidiana del Antiguo Egipto

Read more »

Brasil viajó “bendecido” y Ancelotti asegura que es un Mundial sin favoritosEn medio de una gran expectativa, el plantel ya se instaló en Nueva Jersey; el sábado disputará el último amistoso, ante Egipto

Read more »