Descubren agenesia renal en paciente tras años de molestias sin diagnóstico: Condición congénita asintomática detectada incidentalmente

Una mujer descubrió que nació con un solo riñón después de años de síntomas inexplicables que desconcertaron a múltiples médicos, resaltando la importancia de diagnósticos precisos y controles periódicos en condiciones congénitas renales.

Una molestia que inicialmente confundió a varios médicos derivó en el hallazgo de una condición congénita : el nacimiento con un solo riñón, una anomalía que había permanecido asintomática durante toda su vida.

La paciente, identificada como Alejandra, experimentó síntomas que motivaron consultas médicas, pero un ultrasonido inicial no mostró evidencia clara de inflamación. Ante la falta de hallazgos concluyentes, se consideraron otras hipótesis diagnósticas, incluida una posible infección urinaria, para la cual recibió tratamiento sin mejoría. Las molestias persistieron, lo que llevó a Alejandra y su esposo a buscar una tercera opinión médica.

El nuevo especialista revisó estudios previos que no habían detectado la anomalía congénita, y durante un procedimiento quirúrgico, los médicos notaron inquietud e interrogaron a la paciente sobre posibles cirugías o donaciones de órganos, sin explicarle inmediatamente la causa. Se descubrió que Alejandra nació con agenesia renal, una condición en la que uno de los riñones no se desarrolla durante el embarazo.

Además, el apéndice se encontraba en una posición atípica, detrás del único riñón, lo que había dificultado su identificación en estudios anteriores. El hallazgo más impactante para la paciente fue enterarse de que había vivido toda su vida con un solo riñón sin saberlo, sin haber presentado problemas renales previos.

Según relató, el médico le explicó que, aunque el diagnóstico no cambiaría su situación actual, debía ser más cuidadosa con su alimentación y estilo de vida para preservar la función renal. De acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos (NIDDK), la agenesia renal es una anomalía congénita que afecta a algunas personas, y otra condición relacionada es la displasia renal, donde un riñón se desarrolla de forma anormal y pierde funcionalidad.

La mayoría de las personas con un solo riñón no presentan síntomas y pueden llevar vidas normales durante décadas, por lo que muchos casos se detectan de manera incidental en estudios de imagen realizados por otras razones. Los especialistas indican que el riñón único puede asumir las funciones de filtración y regulación de líquidos que normalmente realizan ambos órganos, aunque recomiendan controles médicos periódicos para monitorear la función renal y detectar complicaciones como hipertensión arterial, proteinuria o disminución de la tasa de filtración.

Aunque las estimaciones de personas con un solo riñón varían, se cree que la cifra real podría ser mayor debido a la falta de diagnósticos en muchos individuos asintomáticos. Este caso subraya la importancia de la perseverance en la búsqueda de diagnósticos médicos ante síntomas persistentes, así como la necesidad de concienciación sobre condiciones congénitas renales que pueden pasar desapercibidas hasta la adultez





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