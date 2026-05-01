Descubren 22 bloques monumentales del Faro de Alejandría en el Mediterráneo

Un equipo internacional de arqueólogos ha recuperado 22 bloques del legendario Faro de Alejandría, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, como parte del proyecto PHAROS para su reconstrucción digital. Los hallazgos incluyen piezas de hasta 80 toneladas y forman parte de la entrada monumental de la estructura, que combinaba técnicas arquitectónicas egipcias y griegas.

En las aguas del mar Mediterráneo, un equipo de arqueólogos de renombre internacional ha realizado un hallazgo sin precedentes: 22 bloques monumentales que pertenecieron al legendario Faro de Alejandría, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, sumergido durante siglos en las profundidades del puerto egipcio.

Este descubrimiento es parte del proyecto PHAROS, una colaboración entre el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, liderado por la arqueóloga Isabelle Hairy, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes. El objetivo principal de esta misión es escanear digitalmente los elementos encontrados para reconstruir virtualmente la estructura milenaria, que durante más de 1600 años fue la más alta del mundo construida por el hombre.

Entre los artefactos recuperados se encuentran dinteles, jambas, umbrales y losas de pavimento, algunos con pesos que superan las 80 toneladas. Estas piezas formaban parte de la entrada monumental del Faro, cuya arquitectura fusionaba técnicas egipcias y griegas. Aunque las ruinas submarinas eran visibles desde 1968, el trabajo arqueológico sistemático se ha llevado a cabo durante más de dos décadas.

En 1994, el arqueólogo francés Jean-Yves Empereur dirigió una exploración masiva que documentó más de 3300 objetos, incluyendo esfinges, obeliscos, columnas y bloques de granito. Las investigaciones submarinas, iniciadas por Empereur hace 30 años, han permitido ahora recuperar las piezas más imponentes del faro. El Faro de Alejandría, construido a principios del siglo III a.

C. bajo el reinado de Ptolomeo I Sóter por el arquitecto griego Sóstrato de Cnido, se alzaba a más de 100 metros de altura sobre la isla de Faro, guiando a los barcos a través de las peligrosas aguas costeras de Alejandría. Fue la estructura más alta del mundo hasta que un terremoto en 1303 lo destruyó. Las piedras restantes fueron reutilizadas por el sultán Al-Ashraf Sayf al-Din Qa’it Bay para construir una fortaleza en 1477.

Actualmente, más de 100 fragmentos arquitectónicos han sido escaneados digitalmente en el fondo marino en la última década. Un equipo multidisciplinario, que incluye historiadores, arqueólogos, numismáticos y arquitectos, está recopilando descripciones y representaciones antiguas de la torre para complementar la reconstrucción digital. Cada bloque será escaneado mediante fotogrametría detallada, y los especialistas de la Fundación Dassault Systèmes los reposicionarán virtualmente como piezas de un vasto rompecabezas arqueológico





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