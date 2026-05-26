Descontrol y confusión en la entrega de porciones en Avellaneda

Durante casi toda la jornada se vivió un clima increíble, con familias, amigos y mucha gente apoyando con respeto y buena energía. Sin embargo, el final del evento dejó muchas personas a descontrolarse, subiéndose, empujando y metiéndose directamente a sacar y comer el sándwich antes de que pudiera entregarse de manera organizada. Además, se llevaron cosas que formaban parte de la organización. Desde hace meses, detrás de la iniciativa había meses de trabajo y se consideró que lo sucedido representó tanto para quienes trabajaban en el lugar como para las personas que aguardaban de manera tranquila para recibir una porción.

Los usuarios en redes sociales relataron que la actividad comenzó mucho más tarde de lo previsto y durante horas el público esperó sin recibir explicaciones claras.

Finalmente, parte del público derribó las vallas instaladas alrededor de las mesas y comenzó a llevarse las porciones antes de que la organización iniciara la entrega oficial. Desde hace semanas, la iniciativa había sido promocionada en redes sociales y despertaba una fuerte expectativa entre vecinos de Avellaneda y otras localidades del conurbano.

Según explicaron desde el comercio, muchas personas comenzaron a descontrolarse, subiéndose, empujando y metiéndose directamente a sacar y comer el sándwich antes de que pudiera entregarse de manera organizada. Además, se llevaron cosas que formaban parte de la organización. Desde hace meses, detrás de la iniciativa había meses de trabajo y se consideró que lo sucedido representó tanto para quienes trabajaban en el lugar como para las personas que aguardaban de manera tranquila para recibir una porción





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