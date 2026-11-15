Descarrilamiento de tren en Zarzalejo interrumpe línea Madrid-Ávila

Un tren de mercancías descarriló en Zarzalejo por desprendimiento de tierra. Adif implementa autobuses sustitutos mientras reparan la vía afectada.

Un tren de mercancías sufrió un descarrilamiento la madrugada del domingo 16 de junio de 2024 en el tramo ferroviario que conecta Madrid con Ávila, ubicado a la altura de la localidad madrileña de Zarzalejo. Este incidente provocó la suspensión temporal del servicio en la línea y requirió la intervención inmediata de los equipos de emergencia para atender al único ocupante de la locomotora, quien resultó con heridas leves tras el accidente.

Detalles del descarrilamiento y causa técnica

El siniestro se produjo en las horas iniciales del domingo 16 de junio, cuando la locomotora de la formación comercial perdió estabilidad sobre las vías. Según las primeras evaluaciones técnicas realizadas por los expertos, el evento fue provocado por un posible desprendimiento de tierra en la infraestructura. Este colapso parcial del terreno fue consecuencia de las intensas lluvias registradas en la zona, las cuales debilitaron la estabilidad del suelo adyacente a la vía férrea y desencadenaron el descarrilamiento de la unidad.

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La intervención técnica comenzó de inmediato en el lugar para asegurar la escena y evaluar la magnitud de los daños estructurales. Los peritos identificaron que la saturación del suelo por la precipitación era el factor determinante que causó la inestabilidad, obligando a detener cualquier movimiento de la maquinaria hasta garantizar la seguridad de la zona de trabajo.

Atención al maquinista y estado de salud

El maquinista, quien era el único tripulante a bordo de la locomotora en el momento del accidente, recibió asistencia sanitaria en el propio lugar del siniestro. El personal del SUMMA 112 intervino de urgencia para estabilizar al conductor, quien presentaba fuertes dolores en la espalda como resultado del impacto. Tras la evaluación inicial, fue trasladado al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda para recibir atención especializada y realizar pruebas médicas exhaustivas.

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Las autoridades sanitarias confirmaron posteriormente que el profesional presentaba heridas leves y que su vida no corría peligro. Su estado de salud se mantiene estable, lo que elimina el riesgo de complicaciones graves o fatídicas. La recuperación del maquinista se realizará en un entorno hospitalario controlado, siguiendo los protocolos estándar para lesiones musculoesqueléticas de carácter leve.

Impacto en la circulación y medidas de Adif

Como consecuencia directa del accidente, la circulación ferroviaria entre los municipios de Robledo de Chavela y Zarzalejo quedó completamente interrumpida. Este corte en la conectividad afectó de manera inmediata a los pasajeros que viajan habitualmente entre Madrid y la región de Castilla y León, generando molestias en la movilidad de la población y obligando a reconfigurar los itinerarios diarios.

Para garantizar la continuidad del transporte de los usuarios afectados durante la intervención, el gestor público de infraestructuras Adif puso en marcha un plan de contingencia robusto. Este protocolo incluye el despliegue de un servicio alternativo mediante ómnibus de refuerzo que cubren el tramo dañado, asegurando que los viajeros puedan completar su trayecto entre las estaciones afectadas.

El plan de Adif se extiende hasta que se finalicen todas las tareas de despeje de escombros, peritaje de la infraestructura y reparación de las vías. La prioridad institucional es restaurar la operatividad completa del tramo lo antes posible, minimizando el tiempo de inactividad y garantizando la seguridad de la red ferroviaria nacional tras las inclemencias meteorológicas.