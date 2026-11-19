Policía Federal Argentina desarticula banda que excavó 150 metros para robar banco en San Isidro. Detienen a líderes y vinculan grupo con otros crímenes y tres entidades en mira.

La Policía Federal Argentina logró desmantelar una compleja organización criminal dedicada al robo de bancos mediante la excavación de túnel es. El operativo, que culminó con la captura de tres hombres, desarticuló a un grupo responsable de excavar un pasaje subterráneo de 150 metros en el municipio de San Isidro. La acción policial fue el resultado de una investigación prolongada que involucró 19 allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires.

Ejecución del túnel de 150 metros

El núcleo de la actividad delictiva se centró en la construcción de una infraestructura subterránea de gran envergadura. Los investigadores determinaron que el pasadizo conectaba un local comercial con las inmediaciones de las bóvedas de una entidad financiera en San Isidro. La obra presentaba un nivel de sofisticación técnica que revelaba una planificación minuciosa y especializada por parte de los miembros del grupo criminal.

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La excavación no fue improvisada, sino que contó con elementos de ingeniería avanzada para garantizar la seguridad y eficiencia del trabajo. El diseño incluía encofrados de madera para sostener las paredes, sistemas de ventilación forzada para asegurar el aire en el subsuelo y rieles dedicados a la extracción constante de la tierra removida. Estos detalles técnicos evidenciaban la experiencia y los recursos con los que contaba la banda.

Vínculos internacionales y financiación

La estructura delictiva operaba con una composición multicultural, integrada por ciudadanos de nacionalidad argentina, uruguaya e italiana. Inicialmente, las autoridades solo habían detenido a cuatro uruguayos responsables directos de la excavación, pero la investigación posterior reveló que la red era mucho más amplia. La clave para profundizar en la causa llegó en 2025, cuando una presentación formal permitió rastrear la financiación y las personas que facilitaron los inmuebles operativos.

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Para cubrir sus operaciones logísticas, el grupo utilizaba identidades ajenas para alquilar los locales comerciales necesarios para la construcción de los túneles. Las fuerzas de seguridad analizaron minuciosamente las comunicaciones telefónicas, las líneas registradas a nombre de terceros y los registros de antenas celulares. Este cruce de datos permitió identificar vínculos entre los presuntos líderes, los operadores logísticos y individuos alojados en dos establecimientos penitenciarios de la provincia.

Líderes y antecedentes criminales

Entre los sospechosos individualizados figura el presunto organizador principal, quien cuenta con antecedentes significativos por un robo bancario cometido en 2010. Este individuo es señalado por su participación activa en la coordinación logística internacional del grupo y en la firma de contratos fraudulentos que sustentaban las actividades delictivas. Paralelamente, otros miembros del grupo se dedicaban al reclutamiento y contratación de especialistas técnicos para ejecutar las excavaciones.

La actividad no se limitaba exclusivamente a los bancos, ya que la investigación oficial vinculó a integrantes de la banda con robos en departamentos de alto poder adquisitivo. Para concretar estos delitos adicionales, los delincuentes contaban con la colaboración de cerrajeros y personal de servicio doméstico, lo que les permitía acceder a residencias seguras y de gran valor.

Detenciones y próximos pasos judiciales

Como resultado de las medidas judiciales y los allanamientos realizados, se concretó la detención de tres hombres, dos de nacionalidad argentina y uno uruguayo. Entre los capturados se encuentra el presunto líder de la organización, lo que representa un golpe severo a la estructura de mando del grupo. Las autoridades confirmaron que los detenidos quedaron a disposición judicial con imputaciones por delitos de gravedad procesal.

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Durante las irrupciones, los agentes incautaron evidencia material crucial, incluyendo teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento, herramientas especializadas y prendas de vestir utilizadas durante los hechos. Los imputados enfrentan cargos por robo agravado en tentativa y daño agravado, considerando que el delito se ejecutó en bienes de uso público y cosas de valor científico o cultural. La investigación continúa para identificar a las decenas de personas vinculadas a la causa y determinar si existían otras entidades bancarias en la mira del grupo.