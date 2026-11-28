La justicia porteña procesa a seis hombres por integrar una organización criminal dedicada al robo de camionetas Toyota Hilux y SW4 en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires desbarató una organización criminal especializada en el robo de camionetas de la marca Toyota, específicamente los modelos Hilux y SW4, que operaban en diversos barrios porteños. Esta acción policial y judicial culminó con el procesamiento de seis hombres acusados de integrar la banda, tras una investigación meticulosa que se extendió durante más de un año y que permitió identificar todas las etapas del delito.

Origen del caso en Villa Urquiza

El inicio de la causa remonta a diciembre, cuando un residente de Villa Urquiza denunció el hurto de su vehículo Toyota SW4, ubicado en la avenida Triunvirato al 5700. Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron a los sospechosos escapando hacia la Provincia de Buenos Aires, específicamente hacia el partido de Vicente López. La camioneta fue hallada tiempo después tras chocar contra el alambrado de las vías del tren Belgrano Norte, con el motor encendido y la puerta del conductor abierta.

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Estrategia digital con Meta AI

Una de las pistas más reveladoras surgió cuando las autoridades investigaron el teléfono de uno de los detenidos, quien fue sorprendido intentando robar la computadora de una camioneta en un playón de la Policía bonaerense en la zona norte. Los mensajes encontrados mostraron consultas a la inteligencia artificial Meta AI para averiguar cómo abrir una Toyota Hilux, demostrando que los ladrones buscaban métodos tecnológicos para superar las cerraduras electrónicas.

Modus operandi de la banda

Según la acusación del fiscal José María Campagnoli, a cargo de la Fiscalía de Saavedra y Núñez, la banda se dedicaba a la apropiación ilegítima de camionetas Toyota estacionadas para su posterior comercialización. Su operación consistía en seleccionar un vehículo en una misma zona geográfica, sustraerlo y trasladarlo a la provincia de Buenos Aires para asegurarlo y prepararlo para la entrega, previamente coordinada con sus receptadores.

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Incautaciones y evidencias materiales

A inicios de noviembre se realizaron allanamientos en viviendas del Conurbano, pertenecientes a integrantes de la banda, donde se incautaron teléfonos, computadoras y diversas partes de vehículos. Entre los objetos decomisados se encontraron puertas de un Fiat Cronos rojo, un Peugeot Partner gris, un Volkswagen Fox y un Volkswagen Voyage, además de una puerta de un Toyota cuyo origen no pudo establecerse, todas con pedido de secuestro.

Consecuencias legales y procesamientos

El fiscal Campagnoli avanzó con la formulación de la acusación final, detallando que los seis hombres procesados conformaron una estructura organizada para ejecutar los robos y la venta ilegal de los vehículos. Las pruebas recopiladas, incluidas las conversaciones digitales y el análisis forense de los bienes decomisados, fueron determinantes para vincular a cada acusado con las distintas etapas del delito y asegurar el procesamiento judicial de todos los implicados en la causa.