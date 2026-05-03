Desarticulan banda de robos en farmacias del centro porteño: tres detenidos

La Policía de la Ciudad detuvo a dos mujeres chilenas y un hombre peruano acusados de robar en farmacias del centro de Buenos Aires. Operaban como 'mecheros' y fueron descubiertos gracias a las cámaras de seguridad.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires ha logrado desarticular una banda de tres ciudadanos extranjeros, dos mujeres chilenas y un hombre peruano, acusados de una serie de robos en farmacias del centro porteño.

La detención, llevada a cabo este fin de semana, se produjo gracias a la rápida acción policial y al crucial apoyo de las cámaras de seguridad, que capturaron en detalle la mecánica de los ilícitos. Los individuos, que operaban bajo la modalidad conocida como 'mecheros', se dedicaban a sustraer productos de alto valor, principalmente perfumes y cremas cosméticas, ocultándolos hábilmente en sus carteras y mochilas.

El modus operandi consistía en que las mujeres se hacían pasar por clientas, mientras que el hombre las esperaba en un vehículo para facilitar la fuga inmediata tras los robos. La investigación policial ha revelado que esta banda podría estar vinculada a una organización más amplia dedicada a la comisión de delitos contra la propiedad en diferentes comercios de la ciudad.

La efectividad de la policía se demostró cuando, tras la denuncia de un encargado de una farmacia en la calle Carlos Pellegrini al 400, en el barrio de San Nicolás, los agentes de la Comisaría Vecinal 1ª lograron interceptar el vehículo en el que huían los delincuentes en la intersección de Carlos Pellegrini y Avenida Del Libertador, ya en el barrio de Retiro. Durante el control del vehículo, se encontró un botín considerable que incluía 23 cajas de perfumes, dos potes de crema para el cabello y una mochila repleta de productos robados.

Los tres ocupantes fueron detenidos en el acto y puestos a disposición de la justicia. La confirmación de la participación de estos sospechosos en otro robo similar, ocurrido poco antes en una sucursal de la misma cadena de farmacias ubicada en la calle Yrigoyen al 900, reforzó la acusación y evidenció la sistematicidad de sus acciones. En ambos casos, la banda empleó la misma estrategia, lo que sugiere una planificación previa y una coordinación precisa entre sus miembros.

El hombre peruano detenido, de 38 años, cuenta con antecedentes penales y una condena previa por delitos contra la propiedad, lo que indica una trayectoria delictiva y una mayor peligrosidad. Las mujeres chilenas, de 38 y 39 años respectivamente, no contaban con antecedentes conocidos hasta el momento, pero la evidencia recopilada por la policía las vincula directamente con la comisión de los robos.

La investigación continúa en curso para determinar si la banda ha estado involucrada en otros ilícitos similares en la ciudad y para identificar a posibles cómplices o miembros adicionales de la organización. La policía está analizando las imágenes de las cámaras de seguridad de otras farmacias y comercios en la zona para rastrear sus movimientos y determinar el alcance total de sus actividades delictivas.

Se espera que en los próximos días se presenten nuevas pruebas y testimonios que permitan esclarecer completamente el caso y llevar a los responsables ante la justicia. La rápida respuesta policial y la colaboración ciudadana fueron fundamentales para desarticular esta banda y prevenir futuros robos.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, a cargo del juez Manuel Bruniard, ha asumido la responsabilidad de la investigación y está llevando a cabo las diligencias necesarias para determinar la culpabilidad de los detenidos y aplicar las sanciones correspondientes. Se espera que el juez Bruniard ordene la realización de interrogatorios exhaustivos a los detenidos, así como la recopilación de pruebas adicionales, como testimonios de testigos y análisis de los productos robados.

La fiscalía también podría solicitar la ampliación de la investigación para determinar si la banda ha lavado dinero o ha utilizado los productos robados para financiar otras actividades ilícitas. La detención de estos tres individuos representa un importante golpe contra la delincuencia en la Ciudad de Buenos Aires y envía un mensaje claro a aquellos que buscan aprovecharse de la vulnerabilidad de los comercios y de los ciudadanos.

La policía continuará trabajando incansablemente para garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los habitantes de la ciudad. Se insta a los comerciantes y a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes, ya que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir y combatir el delito.

La prevención y la disuasión son elementos clave en la lucha contra la delincuencia, y la policía está implementando estrategias innovadoras para fortalecer la seguridad en los barrios y proteger a la comunidad





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