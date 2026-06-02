Desarticulan banda de jóvenes acusada de al menos 11 robos en Villa Lugano

La Policía de la Ciudad detuvo a cinco jóvenes, incluyendo menores, implicados en una serie de asaltos bajo la modalidad piraña en Villa Lugano durante dos años. Utilizando cámaras de seguridad y el reconocimiento de objetos robados, las autoridades vincularon a la banda con múltiples hechos delictivos, incluyendo el robo a conductores de aplicaciones de viajes. Los detenidos cuentan con antecedentes penales y fueron puestos a disposición del Juzgado de Menores.

La Policía de la Ciudad desarticuló una banda integrada por cinco jóvenes, entre ellos un joven de 19 años, acusada de cometer durante los últimos dos años al menos once robos en Villa Lugano bajo la modalidad piraña .

El operativo se inició tras la denuncia de un conductor de aplicación de viajes de 32 años, quien fue interceptado en la zona de Larrazábal y Chilavert y despojado de su vehículo Renault Logan, teléfono celular, documentación personal y dinero en efectivo. Tras la denuncia, la policía desplegó un operativo y localizó a los sospechosos en la calle Frida Kahlo al 4700, donde fueron interceptados y se incautaron objetos como teléfonos celulares, documentación, dinero y llaves de vehículos Fiat y Volkswagen.

Varios de estos objetos fueron reconocidos por las víctimas y se vinculó una llave con un Fiat Siena robado horas antes a otro conductor de aplicación, cuyo vehículo fue hallado abandonado. Las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) resultaron clave para identificar a los integrantes y relacionarlos con una serie de hechos delictivos.

El más joven de los detenidos, de 19 años, acumula ocho antecedentes delictivos en el último año, mientras que otro integrante de 19 años ya había sido procesado en 2025 por robo en poblado y en banda. La banda operaba principalmente abordando a conductores y transeúntes para sustraer vehículos, teléfonos y pertenencias. Los cuatro menores detenidos fueron trasladados al Instituto Inchausti bajo la orden del Juzgado de Menores N°1, que continúa investigando su participación en otros episodios similares.

El caso vuelve a poner el foco en la reiteración de antecedentes en menores involucrados en delitos contra la propiedad





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