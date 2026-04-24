Desarticulan banda de escruche en Tigre tras rápida persecución policial

La Policía de Tigre desarticuló una banda dedicada al escruche tras un robo en una vivienda. La rápida intervención, basada en imágenes de cámaras de seguridad, permitió la detención de tres sospechosos y la recuperación de elementos robados.

Un rápido accionar policial desarticuló una banda dedicada al escruche en Tigre , tras un robo cometido en una vivienda de la calle Madero. El incidente, que se desarrolló en cuestión de minutos, tuvo una resolución igualmente veloz gracias a la evidencia captada por cámaras de seguridad.

El propietario de la casa, un hombre de 37 años, regresó a su hogar para descubrir que la reja de una puerta balcón había sido forzada y que faltaban dinero en efectivo y objetos de valor. Ante la falta de testigos o rastros evidentes, procedió a denunciar el hecho al Comando de Patrulla de Tigre, desencadenando una investigación exhaustiva.

La investigación se centró en el análisis de registros fílmicos de la zona, donde se identificó un Ford Focus azul como el vehículo utilizado por los delincuentes para huir. Esta pista crucial permitió a los investigadores rastrear el automóvil hasta el partido de Malvinas Argentinas, donde interceptaron a Brian Aran Acuña, de 33 años.

En su poder, se encontraron el vehículo, prendas de vestir sospechosas de haber sido utilizadas durante el robo, herramientas como un corta candados y un criquet, y otros elementos relevantes para la investigación. La detención de Acuña sirvió como punto de partida para una serie de allanamientos de urgencia autorizados por la justicia.

Los operativos se llevaron a cabo en cuatro domicilios ubicados en José C. Paz y Moreno, resultando en la detención de los otros dos miembros de la banda: Claudio Gabriel Spinosa, de 30 años, y Marcelo Javier Machuca, de 36. Durante los allanamientos, las autoridades incautaron dinero en efectivo, electrodomésticos, ropa posiblemente relacionada con el robo y más herramientas utilizadas para forzar cerraduras y acceder a las propiedades.

Además, se secuestró un segundo vehículo que podría haber sido empleado en otras actividades delictivas. El historial de los detenidos sugiere que se trata de una banda con experiencia en este tipo de robos, lo que refuerza la importancia de su desarticulación. La causa ahora está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Rincón del Milberg y de Tigre Centro, bajo la dirección del fiscal Sebastián Fitipaldi.

Este caso ejemplifica la efectividad de la combinación de tecnología, investigación de campo y trabajo encubierto en la lucha contra el delito, brindando tranquilidad a los vecinos de Tigre y demostrando la capacidad de las fuerzas de seguridad para responder rápidamente ante situaciones de esta naturaleza. La rápida resolución del caso también subraya la importancia de la denuncia ciudadana y la colaboración con las autoridades para prevenir y combatir la delincuencia.

La policía continúa trabajando en la identificación de posibles cómplices y en la recuperación de otros objetos de valor que pudieran haber sido sustraídos por la banda. Se espera que los detenidos sean procesados por robo calificado y asociación ilícita, enfrentando severas penas de prisión si son encontrados culpables.

La comunidad local ha expresado su agradecimiento a las fuerzas de seguridad por su rápida y eficiente respuesta, destacando la importancia de mantener un ambiente seguro y protegido para todos los ciudadanos. Este operativo exitoso envía un mensaje claro a los delincuentes: la justicia los alcanzará, sin importar cuán rápido intenten escapar





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