Desarticulada banda dedicada a estafar comerciantes en el noroeste bonaerense

Operativo policial y judicial logró desmantelar una organización criminal que realizaba estafas sistemáticas a comerciantes de diversas localidades bonaerenses. Se secuestraron elementos, se efectuaron detenciones y dos prófugos son intensamente buscados.

Una investigación judicial y policial, llevada a cabo de manera conjunta por la DDI Junín y otras dependencias, culminó este miércoles con la desarticulación de una presunta organización criminal que venía perpetrando estafas de manera reiterada contra comerciantes en Junín, Chacabuco, Pergamino y Los Toldos, situadas en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

El importante operativo se ejecutó mediante allanamientos simultáneos en diversas ciudades de la región y también en las unidades penitenciarias N° 13 y N° 16, demostrando el alcance y la complejidad de la red delictiva. El saldo provisional del procedimiento arrojó varias detenciones y aprehensiones, el secuestro de elementos cruciales para la investigación y la confirmación de dos prófugos que actualmente son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad. Según los detalles que emergieron de la investigación, la organización operaba bajo una modalidad sistemática y bien aceitada, basada principalmente en el engaño y la manipulación. Los individuos implicados utilizaban el contacto telefónico y la aplicación de mensajería WhatsApp como herramientas primordiales para contactar a sus víctimas. Se hacían pasar por figuras de autoridad o referentes institucionales, como dirigentes de clubes deportivos o personalidades reconocidas de la comunidad, con el objetivo de generar un clima de confianza y credibilidad. Una vez establecida esta fachada, procedían a realizar pedidos de mercadería de alto valor, aprovechando la confianza depositada. Entre los productos más solicitados se encontraban artículos de gran demanda y costo, como cubiertas para camiones, maquinaria especializada para jardinería, grandes cantidades de pintura y puertas. Las transacciones se cerraban de manera informal, eludiendo los canales formales y a menudo con promesas de pago diferido, frecuentemente a través de la emisión de cheques, lo que facilitaba enormemente la entrega inmediata de los productos. Posteriormente, actuaban supuestos fleteros que retiraban la mercadería, aparentando realizar operaciones comerciales legítimas, lo que dificultaba la detección del fraude. Con el avance de la causa y la recolección de pruebas, se logró determinar que, en varios de los casos investigados, los bienes fraudulentamente obtenidos eran trasladados a Junín. Allí, se procedía a un análisis para determinar su posible acopio para su posterior redistribución o venta ilícita. Un hecho que puso en alerta a las autoridades y que se encuentra dentro de los hechos investigados es la intervención del exintendente y actual senador provincial Pablo Petrecca, quien había denunciado públicamente el uso indebido y fraudulento de su imagen y datos en redes sociales con el fin de cometer estos engaños. La investigación, que demostró su eficacia a través de complejas tareas de inteligencia criminal, análisis exhaustivo de comunicaciones y escuchas telefónicas estratégicas, permitió identificar una estructura organizativa bien definida. Esta red contaba con la participación activa tanto de personas en libertad como de internos alojados en establecimientos penitenciarios de Junín. Con todos estos elementos probatorios recabados, la Justicia emitió la orden para la realización de ocho allanamientos simultáneos. Estos procedimientos se llevaron a cabo de manera coordinada en Junín, Pergamino y en las unidades penitenciarias N° 13 y N° 16. Como resultado directo de estos operativos, se concretaron las detenciones de cuatro personas, identificadas por las iniciales N. A. R. (de 35 años), M. M. G. (de 59 años), A. G. G. (de 40 años) y M. de los A. G. (de 27 años). Adicionalmente, se produjeron otras aprehensiones por presunto encubrimiento de los ilícitos cometidos. Durante los allanamientos, se logró el secuestro de una cantidad significativa de elementos de gran valor para la causa, entre los que se incluyen teléfonos celulares, una motocicleta de 110 cc, diversas prendas de vestir, catorce latas de pintura de 20 litros cada una y una desmalezadora, además de otros objetos que podrían estar vinculados a las actividades delictivas. La investigación ha reavivado la preocupación y puesto nuevamente en agenda el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios, tras evidenciarse la participación activa de internos en el esquema delictivo. En este contexto, el senador provincial Pablo Petrecca está impulsando activamente un proyecto de ley destinado a prohibir el uso de celulares en las cárceles bonaerenses. La propuesta busca reemplazar el sistema actual por un modelo de comunicación completamente controlado y supervisado por el Estado. Esta iniciativa, denominada Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), contempla la creación de una plataforma cerrada, sin acceso a internet ni a redes sociales, donde todas las comunicaciones estarán debidamente registradas y monitoreadas en tiempo real. Mientras tanto, la búsqueda de los dos sospechosos que aún se encuentran prófugos continúa de manera intensiva





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