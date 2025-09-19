Desaparición de Sergio Leonel Ramos: Familia desesperada busca respuestas

Sergio Leonel Ramos, de 20 años, desapareció el lunes pasado tras salir de su casa para ir a trabajar. La familia, angustiada, busca respuestas y el paradero del joven. La policía investiga las contradictorias versiones sobre lo ocurrido.

Sergio Leonel Ramos , de 20 años y residente de Loma Hermosa , se encuentra desaparecido desde el pasado lunes, generando gran preocupación entre sus familiares. La última vez que se le vio fue al salir de la casa de su tía Janet, con el objetivo de dirigirse a la verdulería en Villa Lynch donde trabaja. La angustia crece a medida que pasan las horas sin tener noticias de su paradero.

La incertidumbre se ha apoderado de la familia, que clama por respuestas y por cualquier pista que pueda conducir al joven. La investigación está en curso, pero hasta el momento, no hay indicios claros de lo que pudo haber sucedido. La familia, desesperada, se aferra a la esperanza de que se revele la verdad pronto.\Según el relato de Janet, su tía, la denuncia por la desaparición de Leonel fue presentada en la Comisaría 3era de Villa Lynch. Al percatarse de la ausencia prolongada de Leonel, Janet se comunicó con el negocio donde trabajaba. La versión inicial que recibió del comercio fue que Leonel había llegado, salió a comprar un jugo y no regresó. Sin embargo, las inconsistencias en los relatos de los empleados y del encargado han alimentado aún más la confusión y la angustia familiar. Janet relata que los testimonios sobre lo sucedido el lunes pasado son contradictorios, lo que dificulta la reconstrucción de los hechos. La tía de Leonel recuerda que la última vez que lo vio fue el lunes por la mañana, cuando salió de su casa para ir a trabajar. Al no regresar esa noche, y al no tener noticias al día siguiente, la familia comenzó a preocuparse seriamente. La incertidumbre aumentó al confirmarse que Leonel no había llegado a la casa de su madre en Lomas de Zamora, donde supuestamente podría haberse dirigido.\Desesperada, Janet acudió a la verdulería, ubicada en la calle Pedriel al 4200, en busca de respuestas. Allí, dos empleados le confirmaron que Leonel había llegado el lunes, esperando al encargado, y que salió a comprar algo para tomar y no volvió. Después de presentar la denuncia en la comisaría, se solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Pero las versiones contradictorias que han surgido desde el comercio han añadido más confusión al caso. Inicialmente, se sugirió que Leonel se había ido el martes, luego el miércoles, e incluso se mencionó la posibilidad de que se hubiera ido con un barrendero, información que Janet considera poco probable. La policía continúa investigando, mientras la familia espera ansiosamente cualquier pista que pueda revelar el paradero de Sergio Leonel Ramos. La angustia y la desesperación se hacen presentes en cada minuto que pasa sin saber nada del joven, y la familia suplica por cualquier información que ayude a encontrarlo





minutounocom / 🏆 7. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Desaparición Villa Lynch Loma Hermosa Investigación Familia Sergio Leonel Ramos Verdulería Inseguridad

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El mensaje de Sergio Massa: 'La fuerza del pronunciamiento del Congreso y de la calle es clarísima'El exministro de Economía participó de la Marcha Federal Universitaria y celebró el revés de Diputados a los vetos de Javier Milei.

Leer más »

El desgarrador posteo de la hija de Sergio Denis tras la caída que sufrió Catherine FulopDespués de que se viralizara la fuerte caída que tuvo Catherine Fulop en un show, Bárbara Hoffman se refirió al accidente fatal que sufrió su papá y volvió a pedir justicia.

Leer más »

'Esa herida que no se cierra', la profunda reflexión y el pedido de justicia de la hija de Sergio Denis tras la caída de Catherine Fulop de un escenarioLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Leer más »

La Dame Blanche: “Yo tengo más orgullo que necesidad”Con raíces en Cuba y un presente artístico en Francia, Yaité Ramos Rodríguez, La Dame Blanche, conjuga formación clásica, sonidos urbanos y espiritualidad afrocubana en un proyecto que es memoria, resistencia y celebración. Orgullosamente santera, conversa con Negrx sobre su infancia musical y el peso de sus ancestros.

Leer más »

Duro descargo de la hija de Sergio Denis tras la caída de Catherine Fulop en el show de Erreway: 'Se burlan'El músico falleció tras un año de internación por una caída similar a la de la actriz, por eso la hija apuntó contra el modo en que se abordó el tema.

Leer más »

La Justicia ordenó el procesamiento y embargo de las hermanas de Maradona y del abogado Matías MorlaSe encuentran acusados de ser coautores del delito de defraudación y administración fraudulenta por la apropiación ilegítima de la marca del ídolo futbolístico. Junto a Maximiliano Pomargo, la escribana Sandra Lampolsky y el empleado del letrado, Sergio Garmendia deberán responder por la suma de $2 mil millones.

Leer más »