Desaparición de Agostina: el desesperado mensaje de su madre al principal sospechoso

La familia de la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba envía un audio desesperado a Claudio Barrelier, el único detenido en la causa, exigiendo la devolución de la joven. La investigación avanza con nuevas pruebas y testimonios.

La desaparición de Agostina , una adolescente de 14 años en la provincia de Córdoba , ha conmocionado a la sociedad y ha puesto en alerta a las fuerzas de seguridad y a la familia de la menor.

La joven fue vista por última vez durante la noche del sábado 23 de mayo, cuando ingresó al domicilio de Claudio Barrelier, un hombre de 33 años que actualmente se encuentra detenido como principal sospechoso en la causa. Este caso ha tomado relevancia mediática debido a la serie de pruebas que han surgido, incluyendo un audio desesperado enviado por la madre de Agostina al detenido, en el que le exige que devuelva a su hija.

En el mensaje de voz, la mujer se dirige directamente a Barrelier con un tono de súplica y angustia: ¿A quién se la diste? Claudio, deciles que me la devuelvan, que no le hagan daño. La madre insiste en que el acusado sabe lo que ocurrió con su hija y le pide que la liberen: Por lo menos hacé eso por mi hija. Yo sé que él sabe que tiene a mi hija.

Que me la devuelva. Que le diga a la gente que está con él, devuélvanme a mi hija. No les hizo nada, agárrensela con su familia. Mi hija no tiene nada que ver.

Que me la devuelvan a mi hija. Es lo único que pido. Este audio refleja el desesperado intento de la familia por obtener información y lograr la liberación de la adolescente, quienes creen que Barrelier tiene conocimiento directo o indirecto sobre su paradero. Las investigaciones han logrado reconstruir parte de lo ocurrido esa noche.

Una cámara de seguridad registró el momento en que Agostina ingresó a la vivienda de Barrelier acompañada por él, lo que confirma que la joven estuvo dentro del domicilio. Según forensic y testimonios, la adolescente permaneció cerca de tres horas en la casa del sospechoso. Este dato es crucial, ya que establece un margen de tiempo para lo que pudo haber sucedido antes de que se perdiera todo rastro de ella.

Además, el chofer que trasladó a Agostina esa noche declaró que Barrelier tuvo una actitud extraña al momento de pagar el viaje. Según relató el conductor, el detenido se puso de costado al auto y le hablaba de manera inusual. También indicó que Barrelier abonó parte del viaje con pesos y completó el resto con un dólar porque no tenía más dinero, un detalle que ha llamado la atención de los investigadores.

La representación legal de la madre de Agostina está a cargo de Carlos Nayi, nuevo abogado de la familia, quien en declaraciones a la prensa afirmó: le mintió a la sociedad y le mintió a la familia. Nayi se refiere así a las declaraciones previas de Barrelier y a su comportamiento durante la investigación, sugiriendo que el detenido no ha sido transparente acerca de lo que ocurrió con la adolescente.

Esta afirmación refuerza la postura de la familia, que siempre ha sostenido que el acusado sabe más de lo que dice. La desaparición ha generado una fuerte conmoción en Córdoba, donde la comunidad se ha movilizado para exigir la aparición con vida de Agostina. Las autoridades han intensificado la búsqueda y han ampliado el cuadro de sospechosos, aunque por el momento Barrelier permanece como el único imputado en la causa.

La investigación continúa en secreto, pero se espera que en los próximos días se conozcan más avances, incluyendo posibles pericias psicológicas y económicas sobre el detenido, así como la revisión de más registros de cámaras de seguridad en la zona. La familia, mientras tanto, no pierde la esperanza y sigue exigiendo respuestas concretas sobre el paradero de la adolescente, cuyo nombre se ha convertido en un clamor por justicia y seguridad en la región





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