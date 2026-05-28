Desafío Ruta 40: Benavides sufre dolor de espalda y pierde terreno tras el triplete de Honda en la etapa 4

El piloto argentino Luciano Benavides terminó cuarto en la cuarta etapa del Desafío Ruta 40, alejándose del podio y reportando fuertes dolores en su espalda. Honda dominó con un triplete mientras que el líder Daniel Sanders (KTM) perdió minutos por problemas de navegación. La clasificación general queda muy pareja de cara a la última etapa.

El piloto argentino Luciano Benavides sufrió un revés en la cuarta etapa del Desafío Ruta 40 , perdiendo terreno crucial en la clasificación general y manifestando un fuerte dolor en su espalda.

Después de que KTM dominara las primeras etapas con cuatro victorias consecutivas, la marca japonesa Honda irrumpió con fuerza en la cuarta jornada, logrando un triplete histórico con Tosha Schareina, Ricky Brabec y Skyler Howes en el podio. Benavides, principal esperanza argentina en motos, finalizó en cuarta posición, alejándose significativamente de los puestos de liderazgo.

Por su parte, Daniel Sanders, quien hasta entonces había navegado con precisión y mantenido el liderato, experimentó problemas de orientación que le hicieron ceder minutos valiosos. Este escenario ha reducido las aspiraciones de Benavides, quien ahora ve el podio como un objetivo posible pero difícil de alcanzar, situándose a más de quince minutos del líder.

"Fue una etapa dura. Daniel se perdió al inicio, me encontré abriendo pista al kilómetro 40 más o menos, así que no era fácil. Me habían agarrado dos de atrás, así que a los 270 km los dejé pasar a Tosha y Daniel. Una pista me destruyó el cuerpo, la espalda no me daba más...

" declaró el argentino, evidenciando el enorme desgaste físico. No viene siendo fácil," concluyó, reflejando la dificultad extrema de la competencia. La clasificación general se ha tornado sumamente pareja, con Sanders manteniendo una ventaja ajustada, aunque Sanders quedó a 5 minutos 35 segundos del segundo lugar, lo que promete una definición intensa en la última etapa programada para este viernes.

El desgaste acumulado, los problemas mecánicos y los errores de navegación han marcado una carrera impredecible donde la resistencia física y mental será tan crucial como la velocidad pura. Los espectadores aguardan con expectación si Benavides podrá sobreponerse al dolor y a la desventaja de tiempo, o si la combinación de factores jugará en contra de sus aspiraciones de podio.

La participación de motos japonesas, especialmente Honda, ha cambiado el rumbo de la competencia, demostrando que la carrera está lejos de estar decidida





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