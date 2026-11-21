Chelsea sufre contundente caída ante Leeds United por la Premier League. Dibu Martínez regresa tras lesión pero el equipo concede cuatro goles en partido disputado.

El Chelsea sufrió una contundente derrota 4-1 frente al Leeds United en el encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Premier League. La baja sorprende a la afición blusa al ser parte de la plantilla titular, marcando su retorno tras superar una fractura de mandíbula. El arquero marplatense había sumado minutos el martes anterior con la Selección Argentina frente a Costa Rica y este sábado volvió a ponerse los guantes con su club.

Recuperación rápida y lesión previa en Everton

La presencia de Martínez en la titularidad sorprendió por la rapidez de su recuperación, ya que inicialmente se estimaba que necesitaría entre 40 y 60 días para regresar a la actividad. La lesión se había producido durante el triunfo 2-0 ante el Everton, cuando salió a cortar un centro y chocó con el defensor Jarrad Branthwaite. Para acelerar su vuelta a los entrenamientos, utilizó una máscara protectora de fibra de carbono, que le permitió trabajar mientras avanzaba su recuperación.

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Primera mitad con duelos aéreos y penal disputado

El comienzo del partido encontró al Chelsea con algunas dificultades para controlar los ataques rivales. A los 18 minutos, Dominic Calvert-Lewin ganó de cabeza tras un centro de James Justin y estuvo cerca de abrir el marcador. Poco después, el delantero volvió a buscarlo por arriba, aunque esta vez el arquero logró imponerse. Martínez recibió la pelota cerca de su área, pidió que sus compañeros adelantaran sus posiciones y lanzó un pase largo en busca de Morgan Rogers.

El atacante aprovechó un despeje defectuoso de la defensa del Leeds y asistió a Emmanuel Emegha, quien definió con potencia para establecer el 1-0 inicial. Sin embargo, la ventaja duró poco, ya que Noah Okafor encontró el empate con un remate cruzado luego de una asistencia de Calvert-Lewin. Más tarde, Sean Longstaff probó con un disparo bajo que Martínez logró controlar sin inconvenientes.

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Segunda mitad y el gol de penal de Calvert-Lewin

La situación se complicó aún más en el complemento cuando el árbitro Michael Oliver sancionó un penal por una mano de Morgan Rogers dentro del área. Calvert-Lewin se encargó de la ejecución, abrió el pie, engañó a Martínez y puso el 2-1 para el Leeds. La defensa local mostró fragilidad nuevamente a los 58 minutos, cuando Okafor volvió a convertir con un potente remate dentro del área.

El arquero tuvo pocas posibilidades de evitar el tercer tanto y, sobre el cierre, recibió otro golpe. Brenden Aaronson escapó de la marca y sacó un disparo rasante que se filtró entre las piernas del argentino para sellar el 4-1 definitivo. La última intervención destacada del primer tiempo llegó nuevamente en un duelo aéreo con Calvert-Lewin, donde Martínez consiguió quedarse con la pelota.