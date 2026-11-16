Guía legal completa sobre responsabilidad de Metrogas y contratistas. Conozca cómo reclamar daños materiales y lucro cesante en Beltrán y Del Valle Iberlucea.

Tras la emergencia ocurrida en los municipios de Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde la distribución de gas resultó ser la causa directa de daños significativos, las autoridades legales y la compañía distribuidora han establecido protocolos claros para la atención de los afectados. La prioridad inmediata recae en la rapidez de la respuesta de los damnificados para preservar la integridad de la evidencia y ejecutar los reclamos dentro de los plazos legales establecidos, asegurando así el acceso a la compensación económica correspondiente.

Mecanismo de Responsabilidad Solidaria en Daños

La abogada especialista en consumo Julieta Rojas explica que el Código Civil y Comercial argentino establece un marco de responsabilidad objetiva para este tipo de siniestros. Bajo esta normativa, el damnificado no está obligado a demostrar la culpa específica de la empresa Metrogas o de la contratista que realizaba los trabajos, sino únicamente acreditar el daño sufrido y su nexo causal con la fuga de gas. Esta regla de oro facilita enormemente el proceso judicial para los afectados, ya que la carga probatoria recae inversamente.

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La ley considera que la distribución de gas es una actividad inherentemente riesgosa, por lo que tanto Metrogas, como titular del servicio, como la empresa contratista, asumen una responsabilidad solidaria por los perjuicios causados. Los afectados pueden presentar el reclamo contra ambas entidades simultáneamente, y estas solo se eximen de responsabilidad si logran probar que el daño fue causado exclusivamente por la propia víctima, por un tercero por quien no deben responder, o mediante un caso fortuito e inevitable.

Tipos de Indemnización y Cálculo de Daños

Las reclamaciones económicas se dividen en dos categorías principales: el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente cubre la reparación inmediata de los locales comerciales, la mercadería destruida, el mobiliario averiado y los equipos técnicos que quedaron inservibles. Adicionalmente, dependiendo de la magnitud del incidente, se puede solicitar una indemnización por la pérdida de clientela permanente y, en el caso de las personas humanas, una compensación por el daño moral sufrido durante el trauma.

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Para los comerciantes que alquilan sus locales, la distribución de la responsabilidad es precisa: los daños estructurales corresponden al propietario, mientras que los perjuicios sobre la mercadería y la interrupción del negocio corresponden al inquilino. El Código Civil permite al inquilino suspender el pago del alquiler si el local no puede usarse por causas no imputables a él, como esta explosión, y puede incluir en el reclamo a Metrogas los pagos de alquiler realizados durante el periodo de inhabilitación.

Protocolo de Actuación y Evidencia Necesaria

Es imperativo que los vecinos y propietarios notifiquen el estado del inmueble al propietario de inmediato y por escrito, utilizando preferentemente una carta documento para dejar constancia fehaciente con fecha cierta. Antes de realizar cualquier limpieza o reparación, los afectados deben solicitar las actas oficiales de bomberos, policía o Defensa Civil y, si es posible, realizar una constatación notarial. Conservar los comprobantes de compra de bienes dañados y solicitar presupuestos de varios proveedores es fundamental para respaldar el monto de la indemnización.

Los vecinos que sufrieron roturas en vidrios, aberturas, paredes, techos e instalaciones pueden reclamar la reparación total o la indemnización por el valor de reposición. En edificios con consorcio, es responsabilidad del organismo hacer la denuncia ante su seguro para cubrir las partes comunes. Los heridos tienen derecho a cubrir gastos médicos, farmacia, traslado, pérdida de ingresos por incapacidad y daño moral, por lo que guardar la historia clínica y certificados es vital.

Pasos Siguientes y Revisión del Servicio

Las víctimas que perdieron el suministro de gas pueden exigir la rehabilitación del servicio en un plazo razonable y la anulación de la facturación durante el período de interrupción. Para restablecer el flujo, una instalación debe ser revisada y certificada por un gasista matriculado que verifique la ausencia de pérdidas; este costo y las reparaciones internas también pueden incluirse en el reclamo a las empresas responsables. La Justicia penal investiga a los responsables mientras las víctimas se presentan como particulares damnificados.

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La empresa Metrogas indica que ya se está analizando cada caso por separado para evacuar dudas y continúa con el operativo de reconexión para los vecinos que ya retornaron a sus hogares. Los afectados pueden solicitar una multa civil o daño punitivo si se demuestra grave desaprensión de la empresa por los derechos de los usuarios, además de acceder al beneficio de justicia gratuita para facilitar el acceso a la justicia en este complejo proceso de reparación.